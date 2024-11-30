Тепло и дожди. Каким будет последний день осени в Петербурге

Зима надвигается, но осень не сдается. И хоть первый снег петербуржцы уже увидели , пока остается лишь наблюдать за дождем.

К 10 утра, по данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге воздух прогрелся до +3 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 30 ноября, сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над городом «будет формировать тёплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над акваторией Норвежского моря». По словам синоптика, этот циклон двигается с северо-запада, он принесет облачную погоду, а во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.