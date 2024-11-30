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Город Тепло и дожди. Каким будет последний день осени в Петербурге

Тепло и дожди. Каким будет последний день осени в Петербурге

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Зима надвигается, но осень не сдается. И хоть первый снег петербуржцы уже увидели, пока остается лишь наблюдать за дождем.

К 10 утра, по данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге воздух прогрелся до +3 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 30 ноября, сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над городом «будет формировать тёплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над акваторией Норвежского моря». По словам синоптика, этот циклон двигается с северо-запада, он принесет облачную погоду, а во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.

Температура достигнет +3…+5 градусов, в Ленобласти — 0…+5. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье изменений ждать не придется — местами небольшие дожди и +5…+7.

Но зима близко. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывал, что в середине следующей недели, по предварительным оценкам, «в наш регион возвращается зимняя погода со снегом и отрицательными температурами».

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