Зима близко. Посмотрите на солнечный Петербург, припорошенный снегом

Сочетание небольшого снега и солнечных лучей в Петербурге оказалось благоприятным для прогулок, убедился корреспондент «Фонтанки» 23 ноября, запечатлев гуляющих на фото.
В субботу температура воздуха в городе составила -1…+1 °С. Этого оказалось достаточно для прогулок по набережным и Летнему саду. Правда, зеленая трава в нем «поседела» от снега. Также он тонким слоем покрыл крыши и тротуары, как напоминание о скором наступлении зимы.
К вечеру, по прогнозу синоптиков, в Петербурге местами опять может пойти снег, а на дорогах — образоваться гололедица. Завтра, 24 ноября, погода ухудшится — в МЧС предупредили о сильных порывах ветра, до 15 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне 0…+2 °С.
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