Зима близко. Посмотрите на солнечный Петербург, припорошенный снегом

В субботу температура воздуха в городе составила -1…+1 °С. Этого оказалось достаточно для прогулок по набережным и Летнему саду. Правда, зеленая трава в нем «поседела» от снега. Также он тонким слоем покрыл крыши и тротуары, как напоминание о скором наступлении зимы.