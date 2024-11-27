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Город Замерли перед новым погодным ударом. Колесов рассказал, когда Петербург накроет зима

Замерли перед новым погодным ударом. Колесов рассказал, когда Петербург накроет зима

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4 комментария

Источник:

Атмосферный фронт к утру 27 ноября ушёл с запада Ленинградской области и располагается над центральными и восточными районами области. В Петербурге существенных осадков уже не будет, а вот в восточных районах области возможен снег, в Тихвине даже снежный покров высотой 5 см, отмечается налипание мокрого снега. При этом температура воздуха на востоке области составляет около нуля градусов, а в Петербурге всё ещё близка к плюс 5. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

В ближайшие два дня в Петербурге и западных районах области серьёзных изменений в погоде быть не должно. Температура воздуха около 2-4 градусов тепла и совсем слабый ветер. Местами небольшой дождь, но в целом всё ещё без существенных осадков.

В восточных районах области — другая погода. Снег будет идти сутки и закончится только к пятнице. Повышение температуры там очень медленное, поэтому ночью сохранится слабый минус, и только в пятницу ожидается плюс 2.

А в субботу днём до нас дойдёт очередной циклон. Он принесет с собой и усиление западных ветров, и дожди — поскольку температура всё ещё будет положительной. В Петербурге 30 ноября ожидается плюс 3-5 градусов, а на востоке области — ноль или чуть выше, поэтому там осадки выпадут в виде мокрого снега.

«Да, начало декабря мы встречаем ещё с тёплой погодой, но уже в середине следующей недели, конечно пока ориентировочно, в наш регион возвращается зимняя погода со снегом и отрицательными температурами», — добавляет Колесов.

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Комментарии
4
Ганс-Дитрих Геншер
38 минут
...и курсом доллара по 150.
Danik
4 минуты
Отопление шпарит вовсю! Может стоит прикрутить и не мучить людей?! Но тогда оплата упадет, а деньги тгк газпрему нужны!
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