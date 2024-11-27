Замерли перед новым погодным ударом. Колесов рассказал, когда Петербург накроет зима

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Атмосферный фронт к утру 27 ноября ушёл с запада Ленинградской области и располагается над центральными и восточными районами области. В Петербурге существенных осадков уже не будет, а вот в восточных районах области возможен снег, в Тихвине даже снежный покров высотой 5 см, отмечается налипание мокрого снега. При этом температура воздуха на востоке области составляет около нуля градусов, а в Петербурге всё ещё близка к плюс 5. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

В ближайшие два дня в Петербурге и западных районах области серьёзных изменений в погоде быть не должно. Температура воздуха около 2-4 градусов тепла и совсем слабый ветер. Местами небольшой дождь, но в целом всё ещё без существенных осадков.

В восточных районах области — другая погода. Снег будет идти сутки и закончится только к пятнице. Повышение температуры там очень медленное, поэтому ночью сохранится слабый минус, и только в пятницу ожидается плюс 2.

А в субботу днём до нас дойдёт очередной циклон. Он принесет с собой и усиление западных ветров, и дожди — поскольку температура всё ещё будет положительной. В Петербурге 30 ноября ожидается плюс 3-5 градусов, а на востоке области — ноль или чуть выше, поэтому там осадки выпадут в виде мокрого снега.

«Да, начало декабря мы встречаем ещё с тёплой погодой, но уже в середине следующей недели, конечно пока ориентировочно, в наш регион возвращается зимняя погода со снегом и отрицательными температурами», — добавляет Колесов.