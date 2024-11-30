Без Финляндии, концертов и учебы по обмену. Какой Петербург потеряли двадцатилетние и какой получили взамен

Помните, как ездили в Финляндию на машинах и на автобусах — погулять на выходные или за финскими продуктами? Как в местных ТЦ можно было купить европейские бренды, как ездили в IKEA за мебелью и фрикадельками? Как в Петербурге регулярно давали концерты зарубежные звезды, а студенты ездили учиться по обмену по всей Европе? А нынешние двадцатилетние такой Петербург даже не застали. О том, что они потеряли, а что приобрели, молодые петербуржцы рассказали «Фонтанке».

Журналисты «Фонтанки» вспоминают, как раньше ездили в туры по Финляндии на два-три дня по приграничным городам, в том числе по местным торговым центрам:

— Помню, в одном из первых таких туров гид хвалила какую-то нереально вкусную уху в одном из гипермаркетов, куда мы заехали на стоянку. И она правда оказалась очень вкусной. Еще там все было относительно дешево — даже когда евро стал по 40 рублей, даже когда по 60. В каком-то обувном с нечитабельным названием я с огромной скидкой купила оригинальные «конверсы».

А еще как с морского вокзала отходил паром «Принцесса Анастасия», на котором можно было посетить три столицы: Хельсинки, Стокгольм и Таллин. В каждом из них проводили по одному дню. Как до коронавируса приезжала Lana Del Rey, уже после — Rammstein, как Думская еще была открытой и не маргинальной, как в Финляндию и Эстонию уезжали получать высшее образование. «У моей подруги с универа друг учился в Финляндии, и они к нему гоняли на машине, а он — к ним», — вспоминает журналистка «Фонтанки».

Для нынешних двадцатилетних площадь Восстания — это отправная точка максимум до Карелии на экскурсионных автобусах. В Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии большинство побывать так и не успели. «Я переехала в 2021 году, экстренно старалась прописаться в городе, потому что слышала, что петербуржцы могут получить визу в упрощенном порядке. Уже даже начинали составлять маршрут — думали, съездим перед весенними зачетами. На визу я податься так и не успела. А весной нас ждали, разумеется, только зачеты», — рассказала «Фонтанке» студентка.

Для части опрошенных близость Петербурга к Европе была одной из причин переезда. «Мы смотрели короткие ролики в интернете формата „вот мое путешествие до 20 тысяч рублей“. Да, на автобусах и в хостелах, но в этом же тоже есть своя романтика. И мы поступали в Петербург и думали, что за время студенчества объездим всю Европу. В итоге объездили всю Ленинградскую область», — с грустью говорят нынешние студенты. И проблема не только в развлечении — две студентки Технологического института рассказали, что усиленно учили язык, чтобы уехать учиться по обмену. У вуза была международная программа, а теперь не осталось ни европейский стажировок, ни совместных с зарубежными коллегами научных конференций.

Тем, кто в Петербурге родился и вырос, повезло больше. О коротких поездках они вспоминают с трепетом: «Меня с детства приучили — стабильно раз в два-три месяца надо ехать в Финляндию за продуктами. Выезжали в пять утра и возвращались с полной машиной, загруженной сумками, сетками с продуктами. Это было так давно, как будто в прошлой жизни, и осталось только в воспоминаниях».

Среди любимых городов для коротких путешествий молодежь называет Выборг и Ивангород. Для приехавших — это возможность хоть глазком подглядеть за теперь закрытыми соседями, в схожих образах и магазинах, для двадцатилетних «старичков» — предаться ностальгии. «Импортозамещение Финляндии лично я нахожу в Выборге, поскольку там есть большой рынок товаров из Финляндии, архитектура. Конечно, развевает тоску по Суоми», — поделился двадцатилетний парень. А его друг всего год как переехал — жалеет, мечтает попасть в Хельсинки. «Там площадь Александра II, собор времен Российской империи, памятник», — объясняет он.

А одна из коренных петербурженок выбрала совсем уж нестандартное, по крайней мере для молодежи, туристическое направление. «Какие мне тусовки? Я езжу в деревню», — поделилась она. Ксения ездит в деревню в Псковской области почти каждые выходные, а с семьей выбирает места более экзотичные — заброшенные деревни и села в Ленинградской области. «Смотрим, как живут люди. Это совершенно другой мир. В нашей деревне мы ходим в ночные походы — такой марш-бросок 25 км. В темноте, через лес», — рассказывает она.

Не застали двадцатилетние и концерты зарубежных исполнителей — ни перформансы Rammstein, ни американских поп-звезд. «Когда мы с подругой переехали из небольшого сибирского городка учиться, мы первым делом начали покупать билеты на весенние концерты. The Neighborhood, girl in red. В итоге весной никто не приехал — это уже 2022 год был», — пожаловалась «Фонтанке» девушка. Еще студенты тоскуют, что не застали Metallica и не приехали на Билли Айлиш. А одна из опрошенных заявила, что она большая фанатка российской музыки, «стихов и смыслов», так что большой потери не ощутила. Хотя, справедливости ради, и в рядах отечественных исполнителей игроков поубавилось — и среди эстрады, и в андеграунде.

Успокаивают фанаты корейской музыки. «Тех звезд не застала, а маленьких азиатских — было», — поделилась петербурженка. Еще одна студентка недавно была на концерте корейской X: IN в Петербурге, поэтому убеждена, что скоро приедут и «наши западные друзья». Не застала молодежь даже Думскую, максимум — последние недели жизни барной улицы, когда вечеринки стали совсем маргинальными. «Я на Думской была один раз, видимо, в разгар вечеринки. Там было очень страшно. Я удивилась, испугалась и убежала», — рассказывает студентка. Сейчас молодежь переместилась в бары на улице Некрасова, кто-то — на Рубинштейна. Но туда, по советам студентов, идти нужно уже ближе к трем-четырем утра — разве что потанцевать. Клубы выбирают в «Новой Голландии» и «Севкабеле», отдают предпочтение техно-музыке, а потому скучают по некогда популярному «Кружку» на Конюшенной, который закрыли в апреле прошлого года. А еще больше любят не бесцельные танцы, а тематические вечеринки. И в честь Хэллоуина, и по фильму «Сумерки», и с ностальгией по нулевым и девяностым, в которые опрошенных еще не было даже в планах.

На вопрос: «А чем вы вообще занимаетесь в свободное время?» — большинство отвечали: «Если бы это свободное время было». Почти все опрошенные совмещают учебу в университете с работой. Курсы помладше — в ПВЗ и общепите, постарше — уже по профессии. Либо хотят «слезть с родительской шеи», либо не хватает денег на съем жилья и еду в другом городе. «Мы такие, домашние. Дальше своего района почти не ездим. Очень много учимся и работаем», — рассказывают студентки. Один из опрошенных уже вовсю планирует будущую политическую карьеру — говорит, что хочет вступить в ЛДПР, уважает Жириновского, а все свободное время посвящает «судьбам Родины моей».

Многие опрошенные говорят о своей любви к рукоделию, от модных гончарных студий и живописи до вязания. «Мы с девочками подсели — всей комнатой в общежитии вяжем крючком. У нас и шарфы, и игрушки, и декор для колечек и сережек. Уже покушаются девочки-соседки — просят у нас крючки и пряжу», — рассказывают студентки. В основном молодежь гуляет по центру города, ходит на шопинг, но не в крупные ТЦ, а в небольшие магазинчики — за винтажем из секонда, украшениями ручной работы и виниловыми пластинками. А еще в музеи и театры. Любимыми называют «Мастерскую», БДТ, Эрарту и Музей политической истории.

Пожалуй, самый романтичный ответ дал парень, который неспешно прогуливался по Васильевскому острову с другом, когда его нагнал корреспондент «Фонтанки»:

— Я [все, что мне нужно] нахожу в красоте улиц. Я, можно сказать, в центре живу. Хожу с фотоаппаратом, фотографирую местность. Мне города достаточно — я каждый раз для себя что-то новое нахожу».

Кто-то жалеет, что не застал Петербург, каким он был каких-то пять лет назад, кто-то верит, что и путешествия, и концерты «не за горами». Одна из опрошенных призналась, что судить, когда ты переехал всего пару лет назад, сложно. «Я не видела, как было раньше. Может, поэтому мне и сейчас неплохо», — говорит она. А одна из студенток СПбГУ заявила:

— Да Петербург — по-прежнему свободный и европейский город. Им был и остается.