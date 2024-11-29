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Общество Политолог Становая*, центр «Сова»* и «Радио Сахаров»* — новые иноагенты

Политолог Становая*, центр «Сова»* и «Радио Сахаров»* — новые иноагенты

800
4 комментария

Минюст РФ расширил реестр иностранных агентов — информация о новых фигурантах перечня появилась на сайте ведомства в пятницу, 29 ноября.

Новыми иноагентами были признаны политолог и эксперт фонда Карнеги** Татьяна Становая, центр исследования ксенофобии и национализма «Сова» и интернет-радио и подкаст-платформа «Радио Сахаров».

Как сказано в обосновании Минюста, новые фигуранты «распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России», центр «Сова» — «получал деньги от иностранного источника», «Радио Сахаров» — «предоставляло информационную площадку иноагентам». Ведомство уточнило, что Татьяна Становая «проживает за пределами РФ».

* — признаны иностранными агентами в РФ.

** — признан иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ.

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Татьяна Становая Радио Сахаров Центр Сова Минюст Реестр иностранных агентов
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Комментарии
4
282694747
1 час
Значит в очередной раз достоверную информацию
Komisar8488
1 час
Будем слушать теперь новых достойных людей! Спасибо Минюсту РФ за заботу о нас простых гражданах, подсказываете нам где и у кого искать объективную информацию!!!!
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