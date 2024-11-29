Политолог Становая*, центр «Сова»* и «Радио Сахаров»* — новые иноагенты

Минюст РФ расширил реестр иностранных агентов — информация о новых фигурантах перечня появилась на сайте ведомства в пятницу, 29 ноября.
Новыми иноагентами были признаны политолог и эксперт фонда Карнеги** Татьяна Становая, центр исследования ксенофобии и национализма «Сова» и интернет-радио и подкаст-платформа «Радио Сахаров».
Как сказано в обосновании Минюста, новые фигуранты «распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России», центр «Сова» — «получал деньги от иностранного источника», «Радио Сахаров» — «предоставляло информационную площадку иноагентам». Ведомство уточнило, что Татьяна Становая «проживает за пределами РФ».
* — признаны иностранными агентами в РФ.
** — признан иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ.
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