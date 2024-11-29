Минобрнауки оставило ЕГЭ по иностранному языку для будущих экономистов и менеджеров

Минобрнауки России сохранило обязательную сдачу ЕГЭ по иностранному языку для специальностей по таким направлениям, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщается на портале правовых актов.
Согласно документу, поступающим на направление подготовки «Экономика и управление» необходимо сдавать ЕГЭ по математике, русскому и иностранному языку, информатике, истории, а также обществознанию или географии на выбор — в зависимости от требований вуза. Университет может также предлагать несколько экзаменов, позволяя абитуриенту выбрать предмет из предложенного списка.
Приказ Минобрнауки РФ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Напомним, в сентябре Минобрнауки РФ опубликовало проект, согласно которому ЕГЭ по иностранному языку могли убрать для ряда специальностей, среди которых были экономисты, менеджеры и те, кто занимается управлением персонала.
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