АВТОВАЗ объявил о старте продаж Lada Aura. Цены начинаются от 2,6 млн рублей

Автомобили начнут поступать в дилерские центры начиная с 30 ноября, в числе первых — пять точек продаж в Москве и столько же в Петербурге. Другие регионы РФ начнут получать машины с начала декабря. В первую очередь их привезут в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую, Челябинскую и Нижегородскую области, Крым и Татарстан. Когда автомобили появятся в дилерских центрах — зависит от их удаленности и сроков доставки, но заказать Lada Aura можно будет в любом дилерском центре LADA по стране начиная с 30 ноября, подчеркнули в компании.

Для того, чтобы ритмично наполнять точки продаж, а также соблюдать сроки поставок, АВТОВАЗ планирует в течение декабря нарастить выпуск автомобилей до 76 штук в день.

Автомобиль предусмотрен в двух комплектациях — стартовая Premier и Status с отделкой из натуральной кожи. Рекомендованная розничная цена — от 2,599 и от 2,799 млн рублей соответственно.