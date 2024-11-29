АВТОВАЗ объявил о старте продаж Lada Aura. Цены начинаются от 2,6 млн рублей

АВТОВАЗ объявил о начале розничных продаж седанов бизнес-класса Lada Aura, 29 ноября сообщили в компании.
Автомобили начнут поступать в дилерские центры начиная с 30 ноября, в числе первых — пять точек продаж в Москве и столько же в Петербурге. Другие регионы РФ начнут получать машины с начала декабря. В первую очередь их привезут в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую, Челябинскую и Нижегородскую области, Крым и Татарстан. Когда автомобили появятся в дилерских центрах — зависит от их удаленности и сроков доставки, но заказать Lada Aura можно будет в любом дилерском центре LADA по стране начиная с 30 ноября, подчеркнули в компании.
Для того, чтобы ритмично наполнять точки продаж, а также соблюдать сроки поставок, АВТОВАЗ планирует в течение декабря нарастить выпуск автомобилей до 76 штук в день.
Автомобиль предусмотрен в двух комплектациях — стартовая Premier и Status с отделкой из натуральной кожи. Рекомендованная розничная цена — от 2,599 и от 2,799 млн рублей соответственно.
В основу Lada Aura легла платформа Lada Vesta, удлиненная на 25 сантиметров для увеличения пространства задним пассажирам. В автомобиле установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с. и роботизированная коробка передач.
В серийное производство автомобиль запустили в октябре, старт ему по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин.
Государственные и корпоративные заказчики начали получать Lada Aura 25 ноября.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.