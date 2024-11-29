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Авто АВТОВАЗ объявил о старте продаж Lada Aura. Цены начинаются от 2,6 млн рублей

АВТОВАЗ объявил о старте продаж Lada Aura. Цены начинаются от 2,6 млн рублей

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10 комментариев

АВТОВАЗ объявил о начале розничных продаж седанов бизнес-класса Lada Aura, 29 ноября сообщили в компании.

Автомобили начнут поступать в дилерские центры начиная с 30 ноября, в числе первых — пять точек продаж в Москве и столько же в Петербурге. Другие регионы РФ начнут получать машины с начала декабря. В первую очередь их привезут в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую, Челябинскую и Нижегородскую области, Крым и Татарстан. Когда автомобили появятся в дилерских центрах — зависит от их удаленности и сроков доставки, но заказать Lada Aura можно будет в любом дилерском центре LADA по стране начиная с 30 ноября, подчеркнули в компании.

Для того, чтобы ритмично наполнять точки продаж, а также соблюдать сроки поставок, АВТОВАЗ планирует в течение декабря нарастить выпуск автомобилей до 76 штук в день.

Автомобиль предусмотрен в двух комплектациях — стартовая Premier и Status с отделкой из натуральной кожи. Рекомендованная розничная цена — от 2,599 и от 2,799 млн рублей соответственно.

В основу Lada Aura легла платформа Lada Vesta, удлиненная на 25 сантиметров для увеличения пространства задним пассажирам. В автомобиле установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с. и роботизированная коробка передач.

В серийное производство автомобиль запустили в октябре, старт ему по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин.

Государственные и корпоративные заказчики начали получать Lada Aura 25 ноября.

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Комментарии
10
katoman
4 минуты
только коробка у нее не робот, а вариатор
Garik.Maremanov.1-1
20 минут
Класс. Четыре года назад я Volvo XC60 249 л.с. за 3,5 млн взял. Что ж, спасибо партии родной за неустанную заботу о человеке. Чтобы, значит, у него лишнего рубля никогда на кармане не залежалось.
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