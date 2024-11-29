Не сходя с места. Замминистра приехал в Петербург, чтобы расплатиться своим карманом

Источник: «Фонтанка.ру»







В Петербурге начали открытое тестирование системы оплаты проезда по геолокации. Это значит, что любой пассажир может воспользоваться приложением в одном из городских маршрутов. Но сама система намекает: пока это только для туристов.

Презентацию системы Open Loop проводили в Петербурге 29 ноября. Показывали ее заместителю министра транспорта Дмитрию Баканову. Именно он в июле рассказывал о том, что Петербург должен присоединиться к регионам внедрения так называемой оплаты карманом: она уже работает в нескольких субъектах, а разработчик скоро ожидает 10-миллионную транзакцию.

Как работает оплата проезда по геолокации

Дмитрий Баканов вышел из 24-го трамвая на Исполкомской улице утром 29 ноября. Сопровождали его председатель комтранса Валентин Енокаев, гендиректор «Горэлектротранса» Денис Минкин и Роман Спиридонов — замдиректора компании-разработчика «Датапакс».



«Изначально это был госзаказ Минтранса, мы оформили интеллектуальную собственность и дальше передаем уже регионам, а регионы допиливают до того решения, которое им необходимо», — рассказал журналистам Баканов. Принципиально суть такова: человек садится в общественный транспорт, система увязывает его положение по геолокации с конкретным маршрутом и выставляет ему счет. Соответственно оплатить проезд можно, не сходя с места. «Вот как вы сейчас испытываете неудобство, протягивая микрофон сквозь толпу, он не прорывается через людей, не прикладывает ничего, — пояснил Денис Минкин. — Это удобно и уважительно по отношению к пассажиру».

Источник: «Фонтанка.ру»



Корреспондент «Фонтанки» установил — не новое уже — приложение «Транспорт+» несколько дней назад, но функцию оплаты туда добавили лишь 27 ноября. Испытать его журналисты смогли в тестовом вагоне, на котором доехали до станции метро «Пролетарская». Вкратце процедура такая: открываете приложение, выбираете оплату проезда, ищете подходящий маршрут (напомним, сейчас это только 24-й трамвай), оплачиваете. В приложении формируется чек, контролер может проверить оплату проезда.

На практике, приложение сразу обнаружило подъезжающий вагон, а вот внутри него подцепилось не с первого раза. Сейчас в нем реализована функция оплаты только по полной «туристической» стоимости — 65 рублей, льготные билеты и «Подорожник» подключат позже.



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Еще из временного: контролеру надо назвать последние 4 цифры номера своего телефона, под которым вы зарегистрированы, он вобьет их в валидатор и уточнит, прошла ли оплата. Позже появится функция сканирования по QR-коду. «Фонтанка» знает, что на предварительных прокатах контроль работал штатно, но самому корреспонденту не повезло — может быть, потому, что прессе выделили трамвай не с линии: чек формировался минут 10. То есть формально подтвердить оплату в течение этого срока не получилось бы, хотя интерфейс приложения сомнений в этом не оставляет.

За проезд не передадите

Как рассказал Роман Спиридонов, в Петербурге у «Датапакса» ситуация особенная. Обычно в каждом регионе компания начинает строить систему с основания — и диспетчеризацию, и сервисы для пассажиров и контролеров. Здесь же надо было интегрировать конкретную функцию в уже имеющиеся цифровые системы общественного транспорта. «Мы встроились и в диспетчеризацию — подтягиваем данные, и в билетную систему, и в систему для контролеров», — объяснил он.

Дмитрий Баканов с неохотой комментировал перспективы системы в Москве, потому что некоторые проблемы Минтранс решить не может. «Вы сами понимаете, какие проблемы с навигацией происходят из-за определенных событий, — поделился чиновник. — Пока ждем. [В Петербурге] будут bluetooth-метки пока».



По словам Минкина, ГЭТ знает координаты трамвая и без Глонасса («Фонтанка» рассказывала о системе геопозиционирования, которую организовывает предприятие). Но прямо сейчас — действительно, геолокацию можно на телефоне и вовсе отключить, а вот bluetooth включить придется. Дело в том, что на стадии тестирования страховочные bluetooth-датчики, которыми оснащены вагоны, являются основным средством связи подвижного состава и мобильного устройства и, соответственно, способом подтверждения геоточки.

Еще одно: в Петербурге работает только акцептный способ оплаты, то есть автоматически ничего не спишется, нужно согласие пользователя. Это страховка, но собеседники «Фонтанки», близкие к проекту, не исключают, что в будущем будет реализована и форма автоматического платежа. В этом случае человек сможет сам выбирать, хочет ли он каждый раз нажимать «оплатить» или доверяет телефону самостоятельно делать это из кармана.

Наконец, в Петербурге нет автоматической привязки человека к конкретному подвижному составу конкретного маршрута. Сам пассажир в приложении подтверждает — да, я сажусь (или сел) в такой-то трамвай. Это оправдано тем, что на одну остановку могут приезжать один за другим различные виды общественного транспорта, и точности геопозиции не хватит, чтобы однозначно «посадить» человека в нужный автобус или троллейбус без его кивка.