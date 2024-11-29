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Происшествия За ночь в шести регионах перехватили 47 БПЛА

За ночь в шести регионах перехватили 47 БПЛА

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3 комментария

Шесть российских регионов подверглись атакам БПЛА самолетного типа ночью 29 ноября, сообщает Минобороны. Всего сбито 47 беспилотников.

Больше всего дронов уничтожено средствами ПВО в Ростовской области — по данным Минобороны, 29. Ещё восемь над Краснодарским краем, по три над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один над Крымом.

Врио губернатора Воронежской области Юрий Слюсарь рассказывал об атаке. Ночью, по его словам, были сбиты 30 БПЛА, на земле повреждения получили несколько домов. Кроме того, сильный пожар начался на промышленном предприятии, его тушат более ста человек.

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Комментарии
3
Гость
1 час
"на земле повреждения получили ..." - а где еще они наносят повреждения? в воздухе? моря в Воронеже вроде бы нет
Гость
2 часа
чем перехватили, стесняюсь спросить ? огласите весь список, пожалуйста
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