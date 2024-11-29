За ночь в шести регионах перехватили 47 БПЛА

Шесть российских регионов подверглись атакам БПЛА самолетного типа ночью 29 ноября, сообщает Минобороны. Всего сбито 47 беспилотников.

Больше всего дронов уничтожено средствами ПВО в Ростовской области — по данным Минобороны, 29. Ещё восемь над Краснодарским краем, по три над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один над Крымом.

Врио губернатора Воронежской области Юрий Слюсарь рассказывал об атаке. Ночью, по его словам, были сбиты 30 БПЛА, на земле повреждения получили несколько домов. Кроме того, сильный пожар начался на промышленном предприятии, его тушат более ста человек.