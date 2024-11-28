Меркель рассказала, по какому политику скучает после ухода с поста канцлера

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что не скучает по политической деятельности после отставки, но встреч с некоторыми коллегами ей недостает. Об этом она рассказала в интервью журналу Le Point .

«Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно», — заявила Меркель и добавила, что скучает по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном.