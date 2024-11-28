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Политика Меркель рассказала, по какому политику скучает после ухода с поста канцлера

Меркель рассказала, по какому политику скучает после ухода с поста канцлера

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2 комментария

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что не скучает по политической деятельности после отставки, но встреч с некоторыми коллегами ей недостает. Об этом она рассказала в интервью журналу Le Point.

«Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно», — заявила Меркель и добавила, что скучает по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном.

В Эмманюэле Макроне она, по ее словам, ценит культуру, интеллект, творческий подход к поиску решений. А вот работу с Дональдом Трампом она назвала напряженной и отметила, что с ним приходилось прикладывать много усилий для защиты интересов Германии.

Ранее Меркель рассказала, из-за чего Путин опоздал на встречу G8 в 2007 году и что она думала о перспективах Киева вернуть Донецк и Луганск.

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Комментарии
3
firma
27 минут
Да скучает она, видимо, по девяти миллионам арабов, добро пожаловать, так сказать
Сила в Правде!!
24 минуты
кружат самолёты масква закрыта.
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