На реставрацию исторических зданий Петербурга в 2025 году выделили около 14 млрд

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что по линии КГИОП на реставрацию исторических зданий в 2025 году выделено порядка 14 миллиардов рублей. Общая сумма государственных и частных вложений в сохранение культурного наследия может составлять вдвое больше.

«Мы выделяем около 14 миллиардов по линии комитета по охране памятников. Это реставрация фасадов зданий. <…> У других комитетов тоже есть в ведении здания-памятники. Например, комитет по культуре занимается реставрацией театров, музеев. Частные собственники и арендаторы тоже вкладываются в реставрацию. Свой вклад делают федеральные ведомства: например, Минобороны занимается реставрацией фортов. 50/50 можно участие города в общем объеме: так, в прошлом году 11 миллиардов было вложено городскими структурами, еще 11 — федеральными и частными», — рассказал Корабельников.