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Город На реставрацию исторических зданий Петербурга в 2025 году выделили около 14 млрд

На реставрацию исторических зданий Петербурга в 2025 году выделили около 14 млрд

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4 комментария

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что по линии КГИОП на реставрацию исторических зданий в 2025 году выделено порядка 14 миллиардов рублей. Общая сумма государственных и частных вложений в сохранение культурного наследия может составлять вдвое больше.

«Мы выделяем около 14 миллиардов по линии комитета по охране памятников. Это реставрация фасадов зданий. <…> У других комитетов тоже есть в ведении здания-памятники. Например, комитет по культуре занимается реставрацией театров, музеев. Частные собственники и арендаторы тоже вкладываются в реставрацию. Свой вклад делают федеральные ведомства: например, Минобороны занимается реставрацией фортов. 50/50 можно участие города в общем объеме: так, в прошлом году 11 миллиардов было вложено городскими структурами, еще 11 — федеральными и частными», — рассказал Корабельников.

Он отметил, что в городскую программу реставрации домов на Невском проспекте в 2024 году вошли 40 фасадов, в 2025-м включено около 30. После Невского проспекта планируют реставрировать здания на Московском проспекте.

«Думаю, нужно заниматься и фасадами, которые выходят на Неву», — отметил Корабельников.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об обсуждениях финансирования реставрации домов-памятников в Законодательном Собрании Петербурга. КГИОП запрашивал дополнительные вложения.

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Комментарии
5
265845724
7 минут
крысятничество балтстроя возродить!!!
Правнук Комиссара
24 минуты
Опять будет игра в «картошку»: кого-то по весне посадят, кого-то по осени уберут. И опять ничего не восстановят, как и всегда.
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