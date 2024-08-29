На реставрацию домов-памятников КГИОП попросил дополнительно еще 2 млрд рублей

Дополнительная потребность КГИОП на программу «Наследие», в рамках которой в Петербурге реставрируют здания-памятники, на 2025 год составляет 2 млрд 55 млн рублей. Это следует из слайдов, которые комитет представил 29 августа в Заксобрании на рабочем совещании в рамках «нулевых» чтений по проекту бюджета, передает корреспондент «Фонтанки».



Доппотребность комитета на плановые 2026 и 2027 годы составляет 2,3 и 2,37 млрд рублей соответственно. Средства нужны на реставрацию памятников, которые находятся в госсобственности, а также на реставрацию особо ценных и сложных фасадов жилых многоквартирных домов. В частности, речь идет о реставрации Невского проспекта, которая должна быть завершена уже в 2027 году, а также работах по собору Петра и Павла в Петергофе, церкви Знамения в Пушкине и Казанской церкви в Зеленогорске.

«В 2024 году продолжается реставрация и проектирование на многих объектах культурного наследия. Система работы такова, что многие объекты реставрируются не один год и проектируются иногда не один год», — рассказал глава КГИОП Алексей Михайлов.

Председатель комитета добавил, что допсредства нужны на приведение Невского проспекта в удовлетворительное состояние.