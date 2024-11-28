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Власть Путин: ущерб от атак ракетами ATACMS по Курской области минимален

Путин: ущерб от атак ракетами ATACMS по Курской области минимален

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5 комментариев

Президент РФ заявил, что ущерб, который понесла Курская область от атак ВСУ ракетами ATACMS, минимален. Слова Владимира Путина прозвучали в четверг, 28 ноября, на пресс-конференции для российских СМИ в Астане. Трансляцию вел ТАСС.

«Ущерб минимальный, но сам факт использования [американских ракет есть]. Конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более что ущерб-то есть», — отметил Владимир Путин.

На вопрос о том, остаются ли риски использования западного оружия для нанесения атак по территории РФ, Путин ответил, что, прежде всего, это необходимо спрашивать у Запада. Тем не менее, по мнению главы России, риски ударов по стране все-таки сохраняются.

«Есть ли риски ударов по российской территории? Я об этом тоже говорил многократно — конечно есть, <…> это означает прямое вовлечение западных стран в вооруженный конфликт. Ну а как же? Если их специалисты полетные задания закладывают, передают сами себе развединформацию и сами себе согласовывают нанесение ударов по объектам на территории Российской Федерации», — объяснил Путин.

Напомним, с 23 ноября Украина в течение трех дней дважды нанесла удар американскими ракетами ATACMS по Курской области. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что готовятся ответные действия. 28 ноября на саммите ОДКБ Владимир Путин заявил, что Россия минувшей ночью нанесла по украинской территории комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА. Поражены 17 целей — военных объектов и оборонной промышленности Украины. Москва вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, подчеркнул президент РФ.

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Комментарии
5
михаил.ру
32 минуты
скажи об этом Курянам
Ганс-Дитрих Геншер
19 минут
Кстати, а курскую область уже освободили от "ворогов"?
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