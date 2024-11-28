«В заколдованном диком лесу». Что происходит в новом здании многофункционального центра Кунсткамеры

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Кунсткамера, она же — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, — в 2024 году встречает 310-летие. С недавних пор музей стал торжественно отмечать конкретную дату — 6 декабря. Стреляют из пушки в Петропавловской крепости, проводят авторские экскурсии, делают бесплатным вход. Поэтому логично датой открытия нового многофункционального научно-хранительского центра в Шувалово директор учреждения Андрей Головнев назначил именно этот день. Накануне грандиозного переезда (точнее — расширения владений) «Фонтанка» съездила на Заповедную улицу, 51/3, посмотреть, в какой стадии готовности объект и что ждет ученых, которые переберутся в новое здание.

Первый, и, наверное, главный вопрос, возникший у «безлошадных» корреспондентов «Фонтанки», — как ехать. По расчетам навигатора, поездка общественным транспортом от основного здания Кунсткамеры на Университетской набережной до нового здания многофункционального центра составит от полутора часов, из которых больше трети — дорога от станции метро «Комендантский проспект»: 9 остановок на единственном автобусе и 22 минуты пешком в буквальном смысле через лес. Альтернативный путь через «синюю» ветку кажется более логичным визуально — но поездка от «Озерков» на автобусе, по данным «Яндекса», обещает продлиться и вовсе больше часа (видимо, с учетом ожидания). Цены на такси скачут от 320 до 450 рублей эконом-вариантом. Возможно, летом, при хорошей погоде и наличии свободного времени, такая прогулка и может быть в удовольствие — если вы молоды и здоровы. Но и то не каждый день. Не рискнув бродить по пустому лесу с фототехникой, скрепя сердце «Фонтанка» раскошелилась на «мотор».

Постояв недолго у переезда (если ехать через «синюю ветку», нужно переезжать железнодорожные пути) и миновав извилистую дорожку с разбитой стеклянной остановкой и брошенной тележкой из супермаркета, наконец высаживаемся возле будущего «очага культуры». Перед территорией, аккуратно обнесенной забором, возле большой лужи орудует самосвал, информационный щит гласит: окончание работ — август 2024 года. Желание поскорее укрыться от ноябрьского ветра торопит в теплый вагончик — КПП. Покидаем его не без сожаления. Но наука ждет!

Как выглядит новое здание Кунсткамеры?

Главный вход в здание оказывается с другой стороны — пройдя по аккуратно уложенному асфальту мимо площадки с фонарями и укутанными в пластик скамейками, оказываемся у заветных (если не сказать «заповедных», с учетом местоположения) ступеней.

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Трехэтажное здание с большими окнами во всю стену и стеклянным козырьком над входом ничем не выдает свою музейную принадлежность. Разве что в цвете морской волны на панелях, украшающих окна (другая их половина — горчичного оттенка), можно углядеть отсыл к цвету основного здания Кунсткамеры на Университетской набережной.

«Пандус», — показывает взявшийся нас сопровождать начальник участка «ДВК-Дорстрой» (компания-субподрядчик, которая занимается строительством и оснащением здания) Сергей Милевский. С его слов, этот вход — и для посетителей, и для сотрудников, а так здесь есть еще четыре входа-выхода.

Здание еще не передано заказчику, поэтому в Кунсткамере пока не могут сказать, удастся ли его открыть в задуманную дату — информации у музея пока нет.

«Сейчас идет пусконаладочная работа, — продолжает Милевский. — После проверки всех систем вентиляции, пожаротушения будем уже сдаваться, получать ЗОС» (заключение о соответствии).

Здание — с историей. В 1980-е, напомним, здесь начали строить НИИ прикладной астрономии РАН, но не достроили. Шли годы, «коробка» стояла, разрушалась, пока ее в 2015-м не отдали под новое здание для Кунсткамеры (а в 2017-м передали и землю). В 2019-м на строительство научно-хранительского центра для Кунсткамеры тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев выделил 4,5 миллиарда рублей (сумма контракта на выполнение работ, заключенного Единым заказчиком в сфере строительства в августе 2021 года, составляет 6,7 миллиарда рублей). Тогда Андрей Головнев говорил «Фонтанке», что в новое здание планирует перевезти «науку и фонды». А в отношении трудной доступности здания и, как следствие, малой его востребованности у посетителей отвечал, что «там может быть только какая-то загородная резиденция, где можно творчески работать, проводить научные изыскания, ну и, может быть, закрытые конференции, симпозиумы».

Разговаривая тогда с «Фонтанкой», директор еще не знал, будут ли старое здание сносить и строить на его месте новое или воспользуются «коробкой». Сейчас ответ на этот вопрос есть.

«Мы снесли верхние этажи, оставили три этажа, усилили, облагородили все это дело и на основе того старого монолита возвели коробку всей конструкции», — объясняет начальник участка «ДВК-Дорстрой», поясняя, что верхние этажи пришлось сносить из-за коррозии, которую выявили специалисты лаборатории, исследовавшей бетонные и железные конструкции. Но даже при этом сохранение коробки было плюсом этого строительства, удешевившим его за счет уменьшения монолитных работ и количества необходимого бетона.

«В СССР лили такой бетон, что дай бог! — поделился он. — Такой сейчас на любом бетонном заводе не найдешь. Он достаточно мощный, здесь столько было переломано инструмента, когда пытались сносить эти этажи! На самом деле очень тяжело шел демонтаж, потому что монолит был очень качественный, и некоторые вещи даже просто не усиливались, потому что приходили из лаборатории, замеряли плотность бетона, и он намного больше соответствовал [нормативам], чем сейчас существующий бетон в целом».

Единственный минус — «коробка» поставила строителей в рамки, заставив вмещать невместимое.

Что внутри научно-хранительского центра Кунсткамеры?

Та же цветовая палитра, что украшает здание снаружи, встречает нас и внутри: в гардеробе с горчичными стенами уже стоят вешалки с полками для вещей, в сине-зеленом фойе на стене висят часы (правда, время на них пока не московское).

«При входе — гардеробная зона, дальше идут помещения охраны, серверные, электрощитовая, дальше идут два зала для посетителей — это читальный зал и зона библиотеки, и после них мы проходим уже в основной выставочный зал», — поясняет он.

Проходим туда.

«Здесь с правой стороны точно будет находиться Африка, — показывает неопределенно в пустое пространство наш провожатый. — Приезжал дяденька с Африки (имеется в виду научный отдел музея. — Прим. ред.), сказал: „Вот именно этот угол оставьте под меня“. То есть он будет выставляться здесь. Вот это (показывает рукой на коробки. — Прим. ред.) — интерактивные шкафы, они будут показывать всякие разные интересные картинки. Но они еще не подключены. В конце выставочного зала будет магазин с сувенирами от Кунсткамеры».

В просторном зале, площадью свыше 600 квадратных метров, — огромные перегородчатые окна, но незаметно ни одного крупного въезда, через который можно было бы проносить или ввозить с улицы по-настоящему крупные экспонаты. Большие ворота есть и в хранительском корпусе, и в административном — но оттуда нет прохода в выставочный зал.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







«То есть если привезут того же мамонта и здесь его попытаются поставить, то будут заносить по частям», — признается строитель.

Посочувствовав судьбе гипотетического мамонта, отправляемся дальше. За поворотом, у лестницы, неожиданно обнаруживаются три раковины в ряд. «Напротив — столовая», — объясняет логику наш сопровождающий. По лестнице поднимаемся наверх в конференц-зал.

Оружие под замком и «тяжелый» люкс

Главное «украшение» конференц-зала — большой, во всю стену, экран, перед сценой — софиты, пол — поднимается к задним рядам, под потолком — будка для переводчиков.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Спрашиваю: а как здесь в здании со связью? Ловит? Выясняется, что хорошо, но есть зоны, где не ловит намеренно, и эта будка как раз из них.

На этом же этаже зал ученого совета и кабинеты, включая кабинет директора, кожаная мебель «за миллион», которая, по рассказам строителей, наделала им проблем чисто в силу своего неподъемного веса (жесткий массив): якобы мастера ею поцарапали линолеум и пришлось платить порядка трехсот тысяч, чтобы эту мебель на домкратах поднять, заменить линолеум и снова опустить. «Фонтанке» оценить интерьер не удалось: кабинет держат запертым.

Перебираемся по внутреннему переходу в соседнее здание. Высота пола снова меняется — плавно, но под ноги все-таки лучше смотреть. Строитель поясняет: это именно из-за того, что приходилось вписываться в существующую коробку, есть разница по высоте между зданиями, но подними выше весь пол — не влезли бы батареи.

В соседнем здании — хранение и кабинеты. Комната отдыха тоже есть — но, признают строители, без изысков.

Самое примечательное помещение — для хранения оружия. Директор Кунсткамеры рассказывал, что у музея его целый арсенал. Для него предусмотрели десятки стендов, которые можно сдвигать по рельсам. Дверь в само помещение усилена металлической решеткой.

Во многих кабинетах уже установлены столы, идет сборка мебели. Полы выложены плиткой, которая не поддается реакции в случае, если на нее пролить химикаты.

Внимание на себя обращают большие красные газовые баллоны: оказывается, в здании — система газового пожаротушения.

«Что-то загорелось — загорается лампочка „Внимание: газ!“, — поясняет строитель. — У вас есть минута на то, чтобы выскочить из этого помещения. Вы выскакиваете, лампочка тухнет, что означает — дверь закрыта, заполняется комната газом, все гаснет».

На этих словах за музейщиков становится боязно, ведь какой же хранитель бросит свой экспонат, да тем более за минуту? А оставшись в помещении, гарантированно погибнешь: воздух при тушении инертными газами непригоден для дыхания. Строители успокаивают, что время включения газа можно настроить, но все-таки становится как-то неуютно.

Оглядываем из окна просторы — вид куда-то на НПО «Буревестник», в комнате, где временно оборудовали рабочие компьютеризированные места строители, — интересуемся: самим строителям-то тоже долго добираться приходится? Отвечают сначала всерьез (еще бы!), благодарят ЗСД, ну а потом в шутку предлагают посмотреть из окна вниз: там открывается огромная велопарковка. Учитывая средний возраст российских ученых (да и не только российских: ценным специалистом сразу после школы не станешь), ее востребованность — большой вопрос.

Заместитель генерального директора по строительству специальных объектов ППК «Единый заказчик» Михаил Мелешкин:

«Новое фондохранилище Кунсткамеры даст музею возможность размещать экспонаты на новых площадях. Строители возвели два корпуса, один из которых — более 17 тыс. кв. м, именно там будут располагаться уникальные коллекции. Для их хранения в здании установлена современная система климат-контроля, которая будет поддерживать в помещениях необходимые условия в круглосуточном режиме. Работа систем кондиционирования, вентиляции, рециркуляции воздуха позволит одновременно и независимо друг от друга обеспечивать в музейных пространствах подогрев или охлаждение воздуха, а также его осушение или увлажнение».