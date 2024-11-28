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Общество Путин: Киев не раз пытался наносить удары по Петербургу и Москве

Путин: Киев не раз пытался наносить удары по Петербургу и Москве

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13 комментариев

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не раз пытался наносить удары по Петербургу и Москве. Об этом глава государства заявил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Астане.

«Киевский режим неоднократно пытался нанести удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве», — подчеркнул президент РФ.

Заявление глава государства сделал, говоря о том, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Путин подчеркнул, что среди целей также рассматриваются предприятия оборонной промышленности или военные объекты на Украине.

На саммите Владимир Путин сообщил, что Россия за прошедшую ночь нанесла удары по украинским объектам. Для этого использовались 100 беспилотников и 90 ракет. Говоря о новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник», президент РФ подчеркнул, что серийное производство этого высокоточного оружия уже началось.

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Комментарии
13
VVM1962
7 минут
Киев пытался, а кто-то уже нанёс удар и не только по Москве и Санкт-Петербургу, а по всей России.
ДЕД
11 минут
Да как они посмели! Мы им мирно наносим, с добром, а они...
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