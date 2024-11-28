Путин: Киев не раз пытался наносить удары по Петербургу и Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не раз пытался наносить удары по Петербургу и Москве. Об этом глава государства заявил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Астане.
«Киевский режим неоднократно пытался нанести удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве», — подчеркнул президент РФ.
Заявление глава государства сделал, говоря о том, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Путин подчеркнул, что среди целей также рассматриваются предприятия оборонной промышленности или военные объекты на Украине.
На саммите Владимир Путин сообщил, что Россия за прошедшую ночь нанесла удары по украинским объектам. Для этого использовались 100 беспилотников и 90 ракет. Говоря о новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник», президент РФ подчеркнул, что серийное производство этого высокоточного оружия уже началось.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.