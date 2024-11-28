После атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани эвакуируют часть жителей

В Славянске-на-Кубани эвакуируют часть жителей для ликвидации последствий атаки беспилотников. Закрыты несколько улиц. Об этом сообщает глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале .

«По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — отмечается в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром проинформировал о массированной атаке беспилотников, в том числе на город Славянск-на-Кубани. Обломки БПЛА упали во двор частного дома, пострадала хозяйка. В доме выбило стекла, в одном из дворов был поврежден автомобиль. По данным Минобороны, над Краснодарским краем сбили 14 БПЛА.