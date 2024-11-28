После атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани эвакуируют часть жителей

В Славянске-на-Кубани эвакуируют часть жителей для ликвидации последствий атаки беспилотников. Закрыты несколько улиц. Об этом сообщает глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале.
«По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — отмечается в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром проинформировал о массированной атаке беспилотников, в том числе на город Славянск-на-Кубани. Обломки БПЛА упали во двор частного дома, пострадала хозяйка. В доме выбило стекла, в одном из дворов был поврежден автомобиль. По данным Минобороны, над Краснодарским краем сбили 14 БПЛА.
«Обстановка сложная. Значительных разрушений на территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — писал рано утром Синяговский.
Теперь на месте разлёта осколков работают оперативные службы. Когда они закончат, жители смогут вернуться домой.
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