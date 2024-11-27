В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала

В МИД Германии заявили, что не закрывали немецкое бюро Первого канала. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Кристиан Вагнер, передает РИА Новости.
По словам Вагнера, власти ФРГ не закрывали бюро Первого канала. «Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», — уточнили в МИД.
В министерстве внутренних дел ФРГ отметили, что требование к российским журналистам покинуть страну может быть связано с их визами.
Кристиан Вагнер добавил, что санкции Евросоюза в отношении некоторых российских СМИ относятся только к вещанию в ЕС, но не работы в целом. Он подчеркнул, что МИД Германии осуждает высылку журналистов ARD, которая является ответной мерой России на закрытие корпункта Первого канала в Германии.
Ранее Первый канал сообщил, что их бюро закрывают в ФРГ. Накануне, 26 ноября, корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову направили документ о необходимости выехать с территории Германии в первой половине декабря.
МИД РФ ответил на это «зеркальной мерой».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.