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Политика В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала

В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала

1 968
13 комментариев

В МИД Германии заявили, что не закрывали немецкое бюро Первого канала. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Кристиан Вагнер, передает РИА Новости.

По словам Вагнера, власти ФРГ не закрывали бюро Первого канала. «Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», — уточнили в МИД.

В министерстве внутренних дел ФРГ отметили, что требование к российским журналистам покинуть страну может быть связано с их визами.

Кристиан Вагнер добавил, что санкции Евросоюза в отношении некоторых российских СМИ относятся только к вещанию в ЕС, но не работы в целом. Он подчеркнул, что МИД Германии осуждает высылку журналистов ARD, которая является ответной мерой России на закрытие корпункта Первого канала в Германии.

Ранее Первый канал сообщил, что их бюро закрывают в ФРГ. Накануне, 26 ноября, корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову направили документ о необходимости выехать с территории Германии в первой половине декабря.

МИД РФ ответил на это «зеркальной мерой».

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МИД ФРГ Первый канал Журналисты Закрытие бюро
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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
59 минут
Россияне снова наврали? Не могут без визга про русофобию.
Гость
1 час
Аааахахахахааа!!!! Скрепоносные вновь плюхнулись в лужу)))))))
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