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Происшествия Ни дыма, ни запаха: в Литве определились, почему разбился самолет DHL

Ни дыма, ни запаха: в Литве определились, почему разбился самолет DHL

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8 комментариев

Грузовой самолет DHL разбился у аэропорта Вильнюса, вероятно, без вмешательства внешних сил, признал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Как сообщает Reuters 27 ноября, на пресс-конференции Кащюнас заявил: Литва не обнаружила признаков того, что крушение было вызвано саботажем, и теперь следователи склоняются к версии о технической причине инцидента.

«Судя по всем имеющимся данным, нет никаких признаков того, что это мог быть акт саботажа», — заявил Лауринас Кащюнас на пресс-конференции.

Не удалось ничего найти во время визуального анализа обломков, и оставшиеся в живых члены экипажа также сообщили, что перед крушением на борту не было ни хаоса, ни тревоги, ни дыма, ни запаха. Системы наведения самолетов при посадке в аэропорту Вильнюса протестировали — они исправны.

Самолет не использовал GPS для посадки, поэтому возможные помехи в спутниковых сигналах также не могли повлиять на посадку. Черные ящики найдены и отправлены в Германию для анализа.

Еще до выяснения вероятной причины глава МИД Литвы грозил 5-й статьей договора НАТО, если удастся доказать причастность России.

Что известно о крушении самолета DHL в Вильнюсе — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
8
chip1
45 минут
Как хорошо, а то мы тут напряглись все после заявления главы МИД Литвы, что все нато на нас нападет за их самолет)
Гость
1 час
Ихневый Ландсбергис выступит с речью к РФ? Ну типа: "Живите пока" и всё такое)
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