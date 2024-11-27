Ни дыма, ни запаха: в Литве определились, почему разбился самолет DHL

Как сообщает Reuters 27 ноября, на пресс-конференции Кащюнас заявил: Литва не обнаружила признаков того, что крушение было вызвано саботажем, и теперь следователи склоняются к версии о технической причине инцидента.

«Судя по всем имеющимся данным, нет никаких признаков того, что это мог быть акт саботажа», — заявил Лауринас Кащюнас на пресс-конференции.

Не удалось ничего найти во время визуального анализа обломков, и оставшиеся в живых члены экипажа также сообщили, что перед крушением на борту не было ни хаоса, ни тревоги, ни дыма, ни запаха. Системы наведения самолетов при посадке в аэропорту Вильнюса протестировали — они исправны.