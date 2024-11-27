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Происшествия Суд приговорил двух мужчин, которые чуть не убили посетителя ресторана «Хочу харчо» на Садовой

Суд приговорил двух мужчин, которые чуть не убили посетителя ресторана «Хочу харчо» на Садовой

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8 комментариев

В Октябрьском районном суде огласили приговор Андрею Жукову и Авату Нурахметову, которые напали на посетителя ресторана «Хочу харчо». Об этом 27 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Как установил суд, 21 мая 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили драку в ресторане на Садовой улице. Они без причины напали на другого посетителя, нанеся ему не менее пяти ножевых ударов в жизненно важные органы. Жуков ударил четыре раза в грудь, шею и плечо, а затем передал нож Нурахметову, который также попытался ударить потерпевшего, но тот успел увернуться.

Источник:

К счастью, вмешательство других людей и помощь медиков предотвратили более серьезные последствия. Оба подсудимых свою вину не признали.

Суд признал Жукова виновным в покушении на убийство и приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. Нурахметов получил 4 года за хулиганство. Кроме того, суд обязал Жукова выплатить потерпевшему 1 миллион рублей, а Нурахметова — 400 тысяч рублей.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Где будут парты Жукова и Нурахметова? В газпромовской школе на Крестовском?
280206998
57 минут
Кабан начал первым толкаться.
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