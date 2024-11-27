Суд приговорил двух мужчин, которые чуть не убили посетителя ресторана «Хочу харчо» на Садовой

В Октябрьском районном суде огласили приговор Андрею Жукову и Авату Нурахметову, которые напали на посетителя ресторана «Хочу харчо». Об этом 27 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как установил суд, 21 мая 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили драку в ресторане на Садовой улице. Они без причины напали на другого посетителя, нанеся ему не менее пяти ножевых ударов в жизненно важные органы. Жуков ударил четыре раза в грудь, шею и плечо, а затем передал нож Нурахметову, который также попытался ударить потерпевшего, но тот успел увернуться.
К счастью, вмешательство других людей и помощь медиков предотвратили более серьезные последствия. Оба подсудимых свою вину не признали.
Суд признал Жукова виновным в покушении на убийство и приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. Нурахметов получил 4 года за хулиганство. Кроме того, суд обязал Жукова выплатить потерпевшему 1 миллион рублей, а Нурахметова — 400 тысяч рублей.
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