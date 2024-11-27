Суд приговорил двух мужчин, которые чуть не убили посетителя ресторана «Хочу харчо» на Садовой

Как установил суд, 21 мая 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили драку в ресторане на Садовой улице. Они без причины напали на другого посетителя, нанеся ему не менее пяти ножевых ударов в жизненно важные органы. Жуков ударил четыре раза в грудь, шею и плечо, а затем передал нож Нурахметову, который также попытался ударить потерпевшего, но тот успел увернуться.