Украина передала России шестерых детей

Российской стороне удалось добиться возвращения шестерых детей с территории Украины, сообщили РИА Новости 27 ноября. Процесс обмена происходил при посредничестве Катара.
Процесс передачи происходил в посольстве Катара в Москве. Доха продолжит работу по воссоединению семей, отмечает издание.
Ранее с территории Украины удалось вернуть 46 жителей Курской области, о чем рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Россияне оказались на территории соседнего государства в результате атаки ВСУ на регион в конце лета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обмен результатом сложных переговоров, которые продолжаются до сих пор.
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