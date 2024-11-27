Украина передала России шестерых детей

Процесс передачи происходил в посольстве Катара в Москве. Доха продолжит работу по воссоединению семей, отмечает издание.

Ранее с территории Украины удалось вернуть 46 жителей Курской области, о чем рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Россияне оказались на территории соседнего государства в результате атаки ВСУ на регион в конце лета.