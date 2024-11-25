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Политика Общество Песков: возвращение 46 курян с территории Украины — результат сложных переговоров, которые продолжаются

Песков: возвращение 46 курян с территории Украины — результат сложных переговоров, которые продолжаются

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3 комментария

России удалось вернуть 46 жителей Курской области, вывезенных на территорию Украины в результате нападения ВСУ на регион в августе этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен состоялся по итогам сложных переговоров.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона делает все для возвращения сограждан с Украины, переговоры ведутся «по определенным каналам». «Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров», — подчеркнул Песков, его слова 25 ноября приводит РИА Новости.

О возвращении 46 курян ранее рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова. Среди вернувшихся на родину — 12 детей, включая новорожденного, а также инвалид-колясочник. По словам Москальковой, все жители Курской области были вывезены на территорию Украины после атаки ВСУ на регион.

Нападение произошло 6 августа. Жителям приграничных территорий пришлось в спешке покидать свои дома. В регионе действует режим КТО. Минобороны РФ ежедневно сообщает о ходе боев.

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Комментарии
5
Гость
14 минут
Хорошо, что есть планпутина, в соответствии с которым всё и идёт. Жаль, что те, кому прилетает благодаря этому плану - не всё уже могут что-то о нём и его создателе - высказать, по объективным причинам.
13.13.13.13
25 минут
А сколько осталось или только 46.
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