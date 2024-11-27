Петербург утопает в тумане. Посмотрите, как город погрузился в дымку

Петербург теряет привычные очертания — его архитектура утопает в дымке. Туман, опустившийся на город, попал в объектив «Фонтанки» в среду, 27 ноября.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Город погрузился в непроглядную дымку. Туман скрывает от петербуржцев Петропавловскую крепость, а вместе с ней — Иоанновский мост. Здания приобрели серые оттенки, и весь Петербург потускнел.

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В густом тумане птицам остается общаться только с помощью криков, летая из стороны в сторону и отпугивая рыб, которых и так тяжело ловить в опустившейся дымке. Но, несмотря на это, рыбаки не сдаются и ожидают улов.

Между тем в Петербурге сохраняется околонулевая температура. Главный синоптик города Александр Колесов рассказывал, что местами возможен небольшой дождь, но в целом без существенных осадков.

Ранее в МЧС предупреждали, что ночью и утром 28 ноября Петербург также будет утопать в тумане. Дымка держится в городе с утра.