Туман накроет Петербург в четверг. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Ночью и утром четверга, 28 ноября, Петербург накроют туманы. Об этом предупреждает МЧС.
Сегодня, в среду, в городе тоже туманно. В некоторых районах настолько плотно, что не видно дальше нескольких метров.
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Главный синоптик города Александр Колесов ранее рассказывал, что в Петербурге в ближайшие два дня сохранится околонулевая температура. Местами возможен небольшой дождь, но в целом без существенных осадков.
Меняться погода начнет с середины следующей недели — тогда в Петербург придут зимние температуры.
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