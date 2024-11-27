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Политика Путин пригласил на 9 Мая в Москву президента Токаева и других казахстанских друзей

Путин пригласил на 9 Мая в Москву президента Токаева и других казахстанских друзей

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3 комментария

Президент России Владимир Путин пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом говорится в статье российского лидера для газеты «Казахстанская правда».

«В следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в ВОВ. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казахстанских друзей», — цитирует Кремль отрывок из статьи. Какие именно были приглашены друзья, не уточняется.

Путин посетит Казахстан с государственным визитом в среду, 27 ноября.

Ранее Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Москве. Вскоре после этого Бжания подал в отставку из-за протестов в Абхазии.

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Комментарии
3
Mies
38 минут
А сам будет или опять голограмма?
В д. Гадюкино - дожди.
46 минут
А президент Абхазии будет? Кстати, где он?
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