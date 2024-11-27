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Технологии Общество «Я законопослушный»: создатель телеграм-бота для пробива «Глаз Бога» ограничил функционал поиска из-за нового закона

«Я законопослушный»: создатель телеграм-бота для пробива «Глаз Бога» ограничил функционал поиска из-за нового закона

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1 комментарий

Создатель сервиса Eye of God («Глаз Бога») Евгений Антипов прокомментировал законопроект об ужесточении ответственности за утечку персональных данных, принятый Госдумой 26 ноября. С российским программистом пообщалось издание MSK1.RU.

«Глаз Бога» помогает пользователю найти контакты человека — его номер телефона, ИНН и другие данные. Поиск таких данных теперь может обернуться, например, для юридических лиц штрафом от 60 до 100 тысяч рублей. За незаконное использование персональных данных несовершеннолетних, можно будет заплатить до 700 тысяч рублей, а возможно и лишиться свободы на пять лет. Соответствующая поправка была принята в Уголовный кодекс РФ.

«Введение таких мер в текущих условиях приведет к всплеску хакерских атак и увеличению объема продаж утекших данных», – сказал Евгений Антипов. Программист считает, что информационная безопасность не улучшится, если наказывать компании штрафами. У Антипова вызывает вопросы и введенная уголовная ответственность за использование персональных данных.

«Уже сейчас существуют нормы, такие как статья 272 УК РФ, которые регулируют эти действия. Однако это не мешает терабайтам данных российских граждан находиться на иностранных серверах и западных форумах», – уточнил создать «Глаза Бога». Антипов считает, что новая норма будет способствовать увеличению спроса на такие услуги. «Я законопослушный, а законодатели, по моему мнению, до сих пор не хотят пробовать контактировать перед своими действиями», – подчеркнул программист.

Евгений Антипов сообщил, что с 26 ноября информация в системах, созданных им, существенно ограничена.

«Тем не менее моя ключевая цель — создание аналога „Российского палантира“. <…> Этот проект направлен на защиту данных и обеспечение безопасности в цифровой среде, а также контроль оборота информации», — заключил Антипов.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Люди сами делятся своими данными, т.е. хотят чтобы их все видели. Поиск по картинке есть в обычном поисковике. Если фотография в чем-то уникальная, лицо крупным планом, то совпадения будут. Так что непонятен весь сыр-бор. Я вот не раскидываю свои фотографии где попало, так мне глубоко до луны на боты и пробивы.
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