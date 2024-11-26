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Политика В Госдуме приняли законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных

В Госдуме приняли законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных

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3 комментария

Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла инициативу, ужесточающую ответственность за утечку персональных данных граждан. Закон планируют ввести в действие с 1 марта 2025 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 26 ноября.

Так, за нарушение требований о сборе персональных данных граждане будут оштрафованы от 2 до 6 тысяч рублей, должностные лица — от 10 тысяч до 20 тысяч, юрлица — от 60 тысяч до 100 тысяч. За повторное нарушение штрафы увеличатся: для граждан — от 4–12 тысяч рублей, для должностных лиц — 20–50 тысяч, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч. 

Помимо этого, если оператор не уведомит Роскомнадзор о своем намерении обрабатывать персональные данные или сделает это с опозданием, ему грозят штрафы: для простых граждан — от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для компаний — от 100 до 300 тысяч рублей.

Также вводятся штрафы, если оператор неправильно передаст персональные данные. Речь идет о данных одной до десяти тысяч человек или от десяти до ста тысяч идентификаторов, и если эти данные не связаны с преступлениями. В таких ситуациях гражданам может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 400 тысяч рублей, а компаниям — от 3 до 5 миллионов рублей.

Также на пленарном заседании Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 272.1, пишет ТАСС. Согласно новой статье, за незаконные использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, будут наказывать штрафом до 700 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на пять лет.

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Комментарии
3
282799367
19 минут
Штрафы на утечку персональных данных на уровне штрафов за неоплаченную парковку. Что может лучше свидетельствовать об отношении государства к защите прав граждан.
Гость
33 минуты
Смешно. Всё, что могло, уже утекло. И тут они возбудились. Странно другое: эти же люди принимали закон о необходимости хранения личных данных на серверах, размещённых в России. Потому что только на серверах, размещённых в России, эти самые данные будут в безопасности. И чем всё закончилось? Это же настоящая дискредитация.
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