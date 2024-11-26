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Город 108 баллов за ЕГЭ. «Фонтанка» посчитала, с какими баллами можно пойти учиться в вуз Петербурга за деньги

108 баллов за ЕГЭ. «Фонтанка» посчитала, с какими баллами можно пойти учиться в вуз Петербурга за деньги

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4 комментария

В приемную кампанию 2024 года на договорной основе обучения в вузы Петербурга поступили абитуриенты, которые набрали всего 108 баллов на ЕГЭ. Такой проходной балл для студентов-платников оказался сразу в двух вузах — ПГУПСе и петербургском филиале Финуниверситета, подсчитала «Фонтанка».

Один из выпускников, который в среднем набрал на ЕГЭ 36 баллов, поступил в ПГУПС на менеджера. Абитуриент с такими же результатами экзаменов был зачислен на «Бизнес-информатику» в Финуниверситет. При подсчетах проходных баллов на платное отделение «Фонтанка» определила самую доступную по баллам программу для каждого из университетов — сумма ЕГЭ последнего зачисленного и стала нижней границей.

112 баллов хватило выпускнику, чтобы попасть на экономфак СПбГУ. 113 — на лингвистику в частный СПбУТУиЭ. Со 114 баллами на договорной основе обучения теперь учится первокурсник в Университете гражданской авиации (СПбГУ ГА). Не на летчика, а на специалиста по сервису.

Среди медицинских вузов самые высокие проходные в СЗГМУ им. И. И. Мечникова — 154 балла на «Медико-профилактическом деле». В Первый мед берут и со 140 (около 46 баллов за предмет из 100), хоть и не врачей, а медсестер, в Педиатрический — со 133 баллами принимают дефектологов.

Самые высокие проходные в городе даже для платников оказались в ИТМО. Самый низкий балл зачисленного в 2024 году — 189, на «Программной инженерии». Оговорим, что «Фонтанка» не учитывала академии и консерватории, а также творческие специальности в вузах, где установлено более трех вступительных испытаний. В тройке лидеров по баллам также ВШЭ, где в этом году последний поступивший получил 187 баллов и прошел на «Политологию», и Горный университет — 170 баллов на «Горном деле».

Подробнее о том, сколько университеты получают со студентов-платников, где дешевле, а где дороже всего учиться и какие стипендии платят бюджетникам, — в ежегодном рейтинге вузов от «Фонтанки.ру».

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Комментарии
4
graail
1 минута
Пойти учиться можно, а вот сможет ли учиться, ВОПРОС.
houspi
13 минут
108 баллов за три экзамена. Это по 2- за каждый, по старой системе.
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