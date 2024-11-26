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Общество Иностранным студентам в России хотят урезать академотпуска. Кому мало — поедет домой

Иностранным студентам в России хотят урезать академотпуска. Кому мало — поедет домой

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Академический отпуск для иностранных студентов может обрести максимальный срок, после которого «загулявшего» студента лишат права находиться в России. Законопроект планирует внести в Госдуму председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Как рассказал Метелев 26 ноября «Парламентской газете», предлагается ограничить академический отпуск 90 днями. Если студент задержится в отпуске дольше, его разрешение на пребывание и проживание в России аннулируют. Все это — ради борьбы с нелегальной миграцией.

«Сегодня иностранным студентам предоставляется право на академический отпуск неограниченное количество раз по любым обстоятельствам, препятствующим обучению. Фактически это лазейка, позволяющая бесконтрольно жить, работать и пользоваться российской инфраструктурой», — пояснил председатель комитета.

Он также привел статистику: за первые шесть месяцев 2024 года МВД поступило 3307 уведомлений об академических отпусках у иностранных студентов. При этом, как правило, отпуск берут на срок более трех месяцев. Чем занимаются студенты в это время и где работают — неизвестно.

Между тем, иностранных студентов в России скоро станет больше. В 2025 году в России начнут предоставлять гранты, которые покроют не только переезд учащихся, но и их проживание, медицинскую страховку и стипендию.

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Академический отпуск Студенты-иностранцы Артем Метелев Госдума
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