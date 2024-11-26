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Политика В НАТО приняли решение по вопросу поддержки Украины после применения Россией «Орешника»

В НАТО приняли решение по вопросу поддержки Украины после применения Россией «Орешника»

2 005
26 комментариев

Североатлантический альянс (НАТО) не прекратит поддерживать Украину после того, как Россия применила для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» баллистические ракеты средней дальности «Орешник» и обещала начать их серийное производство. Об этом 26 ноября сообщается на сайте блока.

Решение было принято на экстренном заседании Совета Украина — НАТО и обозначено в итоговом заявлении.

На встрече, проходившей на уровне послов стран — участниц альянса, обсуждалась ситуация в области безопасности на Украине в свете запуска Россией экспериментальной ракеты «Орешник». Послы пришли к выводу, что этот удар не должен изменить ход конфликта. Это также было обозначено в заявлении.

Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат поддерживать Украину.

Президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

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НАТО Орешник Украина
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Комментарии
26
Дядя Бо
22 минуты
И опять гениальный многоходовочник всех переиграл.
Сила в Правде!!
24 минуты
орешник как и рубль деревяшка горелая.
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