В НАТО приняли решение по вопросу поддержки Украины после применения Россией «Орешника»

Североатлантический альянс (НАТО) не прекратит поддерживать Украину после того, как Россия применила для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» баллистические ракеты средней дальности «Орешник» и обещала начать их серийное производство. Об этом 26 ноября сообщается на сайте блока.
Решение было принято на экстренном заседании Совета Украина — НАТО и обозначено в итоговом заявлении.
На встрече, проходившей на уровне послов стран — участниц альянса, обсуждалась ситуация в области безопасности на Украине в свете запуска Россией экспериментальной ракеты «Орешник». Послы пришли к выводу, что этот удар не должен изменить ход конфликта. Это также было обозначено в заявлении.
Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат поддерживать Украину.
Президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.
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