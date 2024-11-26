В НАТО приняли решение по вопросу поддержки Украины после применения Россией «Орешника»

Североатлантический альянс (НАТО) не прекратит поддерживать Украину после того, как Россия применила для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» баллистические ракеты средней дальности «Орешник» и обещала начать их серийное производство. Об этом 26 ноября сообщается на сайте блока.