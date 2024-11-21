«Мы не ищем войны с Россией»: Пентагон — о пуске «Орешника» и последствиях

Пентагон подтвердил, что Россия предупредила американскую сторону о планах провести запуск новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом 21 ноября на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — сказала Сингх журналистам, повторяя ранее сказанное пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, который сообщил , что предупреждение было отправлено за 30 минут до пуска по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме.

После этого Сингх подчеркнула, что США продолжат поддерживать Украину, но не будут отправлять свои войска для участия в конфликте. «Мы не стремимся к широкому региональному конфликту, не ищем войны с Россией», — сказала она.