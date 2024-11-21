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Политика «Мы не ищем войны с Россией»: Пентагон — о пуске «Орешника» и последствиях

«Мы не ищем войны с Россией»: Пентагон — о пуске «Орешника» и последствиях

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23 комментария

Пентагон подтвердил, что Россия предупредила американскую сторону о планах провести запуск новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом 21 ноября на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — сказала Сингх журналистам, повторяя ранее сказанное пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, который сообщил, что предупреждение было отправлено за 30 минут до пуска по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме.

После этого Сингх подчеркнула, что США продолжат поддерживать Украину, но не будут отправлять свои войска для участия в конфликте. «Мы не стремимся к широкому региональному конфликту, не ищем войны с Россией», — сказала она.

По ее словам, США не видели никаких перемен в ядерном позиционировании России и не меняли свое ядерное позиционирование в ответ.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

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Сабрина Сингх Пентагон Орешник
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Комментарии
23
Pe⁴alno
1 час
мне вот интересно , если взять "орешник" в ипотеку на 30 лет под 27'5% годовых то какой ежемесячный платеж?? и сколько переплата???
Гость
1 час
Похоже будет очень холодная вобла опять. Всем придется выбирать, с кем они - даже Китаю. Доступ к западным технологиям будет только для стран, не имеющих дел с Россией. И не факт, что всё это закончится после трёхдневного траура.
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