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Происшествия «Видел бы — сразу бы остановился». В Челябинске арестовали водителя BMW, сбившего пять человек

«Видел бы — сразу бы остановился». В Челябинске арестовали водителя BMW, сбившего пять человек

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11 комментариев

Мировой судья Калининского района принял решение арестовать на 15 суток водителя BMW Х6 Алексея Корягина, сбившего пять человек на северо-западе Челябинска. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает 74.RU.

Среди попавших под колеса автомобиля — женщина с младенцем в возрасте 11 месяцев. По словам Алексея Корягина, он не заметил, как произошла авария.

«Клянусь, не видел этого. Видел бы — сразу бы остановился», — отметил водитель во время просмотра момента аварии.

Во время происшествия мужчина был в состоянии опьянения, поэтому в его деле также есть акт освидетельствования на алкоголь. Показатели спирта в выдыхаемом им воздухе составили 1,074 мг/литр.

«Доля секунды. Отвлекся, голову поднял, подпрыгнул на бордюре. Посчитал, что просто сбил зеркало. Когда завернул на повороте, уже начал осознавать. <…> С утра выпил банку пива. На эмоциях. Ехал на дачу», — рассказал водитель.

Как передает 74.RU, Алексей Корягин полностью признал свою вину, повторив при этом, что не заметил, как совершил наезд на пешеходов. Несмотря на это, судья скептически воспринял доводы мужчины о том, что он не видел людей на дороге.

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Смягчающим обстоятельством в деле водителя стало признание им своей вины, а также то, что он является отцом несовершеннолетнего ребенка. В то же время отягчающим выступает повторное нарушение правил ПДД — за последний год Корягин уже дважды привлекался к административной ответственности.

По итогам заседания судья решил назначить Алексею Корягину административный арест сроком на 15 суток. Этот срок начнет исчисляться с момента его задержания, то есть с понедельника, 25 ноября.

После происшествия водитель BMW не успел поговорить с пострадавшими. Несмотря на это, мужчина желает помочь людям, которые попали из-за него в ДТП.

«То, что пострадали люди… Моя семья страдает от этого, я нахожусь в удрученном состоянии, — делится Алексей Корягин. — Если реабилитация нужна — хирургия, пластика, — я бы постарался компенсировать».

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к ДТП с участием Алексея Корягина. Он поручил руководству регионального управления СК подготовить отчет по этому делу

Задержанный по факту ДТП является коренным челябинцем, имеет высшее образование, состоит в гражданском браке и воспитывает 12-летнего ребенка. У Алексея Корягина есть собственный бизнес в виде продуктового магазина.

Напомним, накануне машина поворачивала с Кашириных на Чичерина, когда по «зебре» уже пошли пешеходы. Вероятно, водитель попытался их объехать, но задел других людей. Очевидцы рассказали, что пострадали пять человек, том числе мать с ребенком. В Минздраве подтвердили информацию о пятерых пострадавших. Водитель BMW X6, сбивший пешеходов, рассказал, что не заметил идущих и думал, что врезался в столб.

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Комментарии
11
Garik.Maremanov.1-1
46 минут
Ха-ха, "банка пива". Я выпивал бутылку пива крепостью 7%, и через час алкотестер показывал 0, 05 промилле. А тут - ясно, что бутылочки полторы сорокоградусной накануне выкушал.
pavel_titov78
1 час
Банка пива и более 1 мг/л? Ну только если пиво 40 градусов было.
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