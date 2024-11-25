«У меня двенашка, ее не жалко». Что известно о ДТП с неадекватным BMW в Челябинске, где пострадали четверо взрослых и младенец

Водитель BMW X6 в Челябинске днем 25 ноября сбил группу пешеходов и уехал, не притормаживая. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом пишет 74.RU.

Машина поворачивала с Кашириных на Чичерина, когда по «зебре» уже пошли пешеходы. Вероятно, водитель, попытался их объехать, но задел других людей. Очевидцы рассказали изданию, что пострадали пять человек, том числе мать с ребенком, двух женщин в тяжелом состоянии увезли на скорой. В Минздраве подтвердили информацию о пятерых пострадавших. По данным местных властей, среди пострадавших — младенец в возрасте 11 месяцев. Его в коляске везла мама. Первую помощи оказали свидетели и медики из машины реанимации, ехавшей мимо.

Пенсионерка Любовь Николаевна шла по перекрестку вместе со своим взрослым сыном. Она чуть отстала и не пострадала, а сын попал под машину.

Задержали водителя БМВ также простые горожане недалеко от места аварии: догнали его, пока он стоял на светофоре, зажали, и вскоре подъехал патрульный автомобиль. Михаил рассказал журналистам, как подставил под удар свою машину.

Источник: читатель 74.RU

«У всех иномарки, никто не хотел бить свои машины, а у меня „двенашка“, ее не жалко», — признался он.

«Вытащил его, вытащил сразу ключи из замка, заглушил. В момент ДТП водитель по громкой говорил со своей дамой, отвлекался», — добавил Михаил.

Водитель BMW X6 на ситуацию реагировал неадекватно — возможно, был пьян, отмечает 74.RU. Губернатор Алексей Текслер также подтвердил, что водитель, по предварительным данным, был нетрезв. Через несколько минут приехала его жена, она препятствует съемке. Однако остановить задержание она не могла.

«В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — проинформировала представитель МВД Ирина Волк.