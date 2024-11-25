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Происшествия «Мне показалось, что я сбил столб». Показываем, сколько «надышал» водитель BMW, сбивший группу пешеходов в Челябинске

«Мне показалось, что я сбил столб». Показываем, сколько «надышал» водитель BMW, сбивший группу пешеходов в Челябинске

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4 комментария

Водитель BMW X6, сбивший пять человек на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, рассказал, что не заметил пешеходов и думал, что врезался в столб. Кадры допроса и медицинского освидетельствования 25 ноября опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На кадрах, сделанных в патрульном автомобиле после аварии, видно, что водитель «надышал» 1,074 млг/литр при максимально допустимых 0,16 млг/литр.

Уже в отделе 47-летний мужчина признался, что раньше думал, что выражение «за руль пьяным не садись» это просто какие-то слова. Но жизнь, по его словам, подвела к тому, что он сел в таком состоянии за руль, хотя ему показалось, что он просто сбил столб.

«Дай бог, чтобы никто не умер. Но если надо, то я всё компенсирую», - говорит водитель.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Машина поворачивала с Кашириных на Чичерина, когда по «зебре» уже пошли пешеходы. Вероятно, водитель, попытался их объехать, но задел других людей. Очевидцы рассказали, что пострадали пять человек, том числе мать с ребенком, двух женщин в тяжелом состоянии увезли на скорой. В Минздраве подтвердили информацию о пятерых пострадавших. По данным местных властей, среди них — младенец в возрасте 11 месяцев. Его в коляске везла мать. Первую помощь оказали свидетели и медики из машины реанимации, ехавшей мимо. Задержали водителя БМВ также простые горожане недалеко от места аварии: догнали его, пока он стоял на светофоре, зажали, и вскоре подъехал патрульный автомобиль. Один из очевидцев подставил под удар свой автомобиль, чтобы остановить водителя.

Ни у кого из пятерых пострадавших, по предварительной информации портала 74.RU, нет тяжелых травм.

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Комментарии
4
Гость
31 минута
Пусть накажут эту ценную шерсть по всей строгости. 🤨
Гость
30 минут
«млг» Аааааа! Рукалицо!
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