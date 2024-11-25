«Мне показалось, что я сбил столб». Показываем, сколько «надышал» водитель BMW, сбивший группу пешеходов в Челябинске

Уже в отделе 47-летний мужчина признался, что раньше думал, что выражение «за руль пьяным не садись» это просто какие-то слова. Но жизнь, по его словам, подвела к тому, что он сел в таком состоянии за руль, хотя ему показалось, что он просто сбил столб.

Машина поворачивала с Кашириных на Чичерина, когда по «зебре» уже пошли пешеходы. Вероятно, водитель, попытался их объехать, но задел других людей. Очевидцы рассказали, что пострадали пять человек, том числе мать с ребенком, двух женщин в тяжелом состоянии увезли на скорой. В Минздраве подтвердили информацию о пятерых пострадавших. По данным местных властей, среди них — младенец в возрасте 11 месяцев. Его в коляске везла мать. Первую помощь оказали свидетели и медики из машины реанимации, ехавшей мимо. Задержали водителя БМВ также простые горожане недалеко от места аварии: догнали его, пока он стоял на светофоре, зажали, и вскоре подъехал патрульный автомобиль. Один из очевидцев подставил под удар свой автомобиль, чтобы остановить водителя.