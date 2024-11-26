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Происшествия Липа диаметром 90 см в Пушкине рухнула на машину и целиком перекрыла улицу

Липа диаметром 90 см в Пушкине рухнула на машину и целиком перекрыла улицу

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8 комментариев

Садово-парковые предприятия Петербурга до сих пор оценивают ущерб, нанесенный циклоном за последние дни. Упало в общей сложности около 20 деревьев. Они не выдержали порывов ветра, дождя и тяжести налипшего снега. Об этом 26 ноября сообщает петербургский комитет по благоустройству.

В таких ситуациях задача городских служб — оперативно обеспечить безопасный проход пешеходов и проезд транспорта. В качестве примера комитет приводит вчерашний случай в Пушкине. Там на улице Радищева, 17/12, около 13 часов ветер обрушил старую липу на припаркованный автомобиль, частично были повреждены линии электропередачи, проезжая часть оказалась перекрыта. К счастью, обошлось без пострадавших, но машинам и рейсовым автобусам пришлось поменять маршруты.

На место прибыли профильные службы: дорожники, садовники, СПб ГБУ «Ленсвет», МЧС и полиция. 90-сантиметровый ствол распилили и сдвинули, чтобы он никому не мешал. Улицу удалось освободить до наступления вечернего часа-пик — к половине пятого.

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Синоптики предупреждали о сильном ветре в понедельник. Сегодня ветер стихает, и следующее его усиление ожидается ближе к концу недели.

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Комментарии
8
Peshekhod
1 час
Весь город зарос этим старым толстенным высоченным крайне опасным гнильем! Доколе?!
Гость
1 час
налицо незаконный сбор валежника !
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