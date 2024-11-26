Липа диаметром 90 см в Пушкине рухнула на машину и целиком перекрыла улицу

Садово-парковые предприятия Петербурга до сих пор оценивают ущерб, нанесенный циклоном за последние дни. Упало в общей сложности около 20 деревьев. Они не выдержали порывов ветра, дождя и тяжести налипшего снега. Об этом 26 ноября сообщает петербургский комитет по благоустройству.