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Город «Очень большое тепло» простоит над Петербургом несколько часов

«Очень большое тепло» простоит над Петербургом несколько часов

4 785
4 комментария

Сегодня, 26 ноября, и предстоящей ночью погоду в Петербурге будет определять циклон, а уже завтра ждём приближение нового циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Финский залив. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня западные воздушные потоки принесло к нам «очень большое тепло», и температура к утру повысилась до 5–6 градусов. В первой половине дня теплый воздух всё ещё будет находиться над Петербургом, а во второй половине начнется плавное понижение температуры.

«Атмосферный фронт уже рядом с городом и в ближайшие пару часов дойдёт до центра Санкт-Петербурга. Так что дождь сегодня придется на большую часть дня и ещё продолжится в начале предстоящей ночи», — предупреждает Колесов.

При этом атмосферный фронт будет медленно смещаться к востоку. В середине ночи осадки в Петербурге прекратятся, а на востоке области они перейдут в фазу мокрого снега.

Ветер сейчас свежий и южный, но скоро он совсем ослабеет. Следующее усиление ветра вероятно только к концу недели.

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Комментарии
4
Coulthard
1 час
"Дождь на большую часть дня". В синоптики берут с тройкой по русскому исключительно?
Гость
1 час
Ну вот, погода как в Лондоне, можно не ездить, импортозаместились так сказать.
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