«Очень большое тепло» простоит над Петербургом несколько часов

Сегодня, 26 ноября, и предстоящей ночью погоду в Петербурге будет определять циклон, а уже завтра ждём приближение нового циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Финский залив. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня западные воздушные потоки принесло к нам «очень большое тепло», и температура к утру повысилась до 5–6 градусов. В первой половине дня теплый воздух всё ещё будет находиться над Петербургом, а во второй половине начнется плавное понижение температуры.

«Атмосферный фронт уже рядом с городом и в ближайшие пару часов дойдёт до центра Санкт-Петербурга. Так что дождь сегодня придется на большую часть дня и ещё продолжится в начале предстоящей ночи», — предупреждает Колесов.