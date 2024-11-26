Аномально тёплая ночь зафиксирована в Петербурге

Вторник, 26 ноября, станет в Петербурге самым тёплым днём на этой неделе — термометры покажут +5…+7 градусов. Тёплой была и ночь, сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.









В отличие от московского региона, который полностью оказался в зоне отрицательных температур, в Ленинградской области только одна метеостанция, в посёлке Ефимовский, показала температуру ниже нуля — минус 0,3 градуса. Самыми тёплыми местами стали город Ломоносов и посёлок Озерки, там минимум составил плюс 4,5° градуса. В Петербурге температура ночью не опустилась ниже плюс 3,5 градуса.

Температура в Петербурге на этой неделе сильно выходит за рамки климатической нормы — благодаря тёплым и влажным воздушным массам, поступающим в регион по южным перифериям циклонов.