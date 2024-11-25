В Купчино в жилых домах повесили плакаты с информацией, что делать при атаке БПЛА с «полезной» нагрузкой

В Купчино в жилых домах повесили плакаты с информацией, что делать при атаке беспилотников с «полезной» нагрузкой. Об установке информационных плакатов с информацией о гражданской обороне 25 ноября отчитался ЖКС № 2 Фрунзенского района. Однако сколько именно стендов установлено, в управляющей компании не уточнили.

На появившуюся инструкцию о том, что делать в случае ЧП, обратила внимание жительница дома на Будапештской, 26. Она рассказала «Фонтанке», что на плакатах также указано, что делать при атаке беспилотников и оставлено поле для адреса, по которому должно располагаться убежище. Инвентаризацией и приведением в порядок укрытий минувшим летом поручили заниматься районным чиновникам.

Как сказано на плакате, жителям запрещено находиться в «прямой видимости» беспилотника, подходить и трогать упавший беспилотник, пытаться сбить аппарат самостоятельно, пользоваться вблизи беспилотника радиоаппаратурой и мобильными телефонами. Авторы рекомендуют уйти на 100 метров от беспилотника и укрыться в подвальном помещении. Жителей предупреждают: «Полезная нагрузка может включать взрывчатые вещества, химические, радиологические и биологические опасности».