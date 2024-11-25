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Технологии Neuralink Маска начинает разработку роботизированной руки, управляемой разумом

Neuralink Маска начинает разработку роботизированной руки, управляемой разумом

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3 комментария

Компания Илона Маска Neuralink Corp., занимающаяся разработкой интерфейса «мозг-компьютер», заявила, что начинает тестирование технологии, которая позволит парализованным людям управлять роботизированной рукой. Об этом 25 ноября сообщает Bloomberg.

Это будет первое испытание на людях, поэтому любое одобренное устройство появится через несколько лет. Цель состоит в том, чтобы позволить пациентам использовать устройство Neuralink, имплантированное в мозг, для управления роботизированной рукой. «Это важный первый шаг к восстановлению не только цифровой свободы, но и физической свободы», заявила компания в соцсети X, добавив, что испытание называется Convoy.

В настоящий момент устройство Neuralink позволяет пациентам управлять курсорами компьютеров, iPad и аналогичными цифровыми инструментами. Оно имплантировано как минимум двум людям. Первым стал 29-летний Нолан Арбо, ему вживили имплант в конце января. Примерно 8 лет назад его парализовало, ниже плеч он ничего не чувствует, а теперь играет в виртуальные шахматы на своем ноутбуке, двигая курсор с помощью мысли.

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Комментарии
3
Klaustrofobik
20 минут
Маск России друг или враг, лахтоногие и полезные и.., что скажете?
Шер$тефобб
15 минут
ну дальше ждем телепортацию киборга из будущего, хе... видели, знаем
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