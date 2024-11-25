Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 758мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Верфи укрупняются
Владимиру Яковлеву 80 лет
Промышленный Петербург
Кто заработал на оружии
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Сайт газеты «Собеседник»* лишили лицензии по требованию Роскомнадзора

Сайт газеты «Собеседник»* лишили лицензии по требованию Роскомнадзора

921
3 комментария

Савеловский районный суд Москвы лишил лицензии сайт газеты «Собеседник», которую ранее объявили «иностранным агентом». В суд с таким требованием обратился Роскомнадзор. О решении суда сообщает 25 ноября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Регистрация средства массовой информации — электронного периодического издания „www.sobesednik.ru“ от 24.12.2010 серия ЭЛ номер ФС 77-43277 — признана недействительной», — говорится в сообщении.

Представитель РКН на заседании заявил, что газета, хоть и является СМИ, в действительности «не несет массовую информацию», поскольку доступ к сайту «Собеседника» ограничен в России.

В середине сентября юридическое лицо и учредителя газеты ООО «Собеседник-Медиа»* признали иностранным агентом, после чего издательский дом «Собеседник» объявил о приостановке деятельности своих проектов.

* Признана иноагентом на территории РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Собеседник Иноагент Лишение лицензии РКН Роскомнадзор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD20
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
AndrewBarsik
1 час
Лучше бы Роскомнадзор лишили бы всех полномочий и финансирования по требованию прогрессивной общественности.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20