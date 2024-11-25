Сайт газеты «Собеседник»* лишили лицензии по требованию Роскомнадзора

Савеловский районный суд Москвы лишил лицензии сайт газеты «Собеседник», которую ранее объявили «иностранным агентом». В суд с таким требованием обратился Роскомнадзор. О решении суда сообщает 25 ноября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Регистрация средства массовой информации — электронного периодического издания „www.sobesednik.ru“ от 24.12.2010 серия ЭЛ номер ФС 77-43277 — признана недействительной», — говорится в сообщении.

Представитель РКН на заседании заявил, что газета, хоть и является СМИ, в действительности «не несет массовую информацию», поскольку доступ к сайту «Собеседника» ограничен в России.

В середине сентября юридическое лицо и учредителя газеты ООО «Собеседник-Медиа»* признали иностранным агентом, после чего издательский дом «Собеседник» объявил о приостановке деятельности своих проектов.

* Признана иноагентом на территории РФ.