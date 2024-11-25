К нам едет Минпромторг. Федеральное ведомство взяло на контроль проблемы петербургского бизнеса с «Честным знаком»

Представители Минпромторга войдут в состав рабочей группы в Законодательном собрании Петербурга по вопросам обязательной маркировки товаров. Вместе с представителями оператора «Честного знака» они посетят представителей бизнеса, которые столкнулись с техническими сложностями. Такое решение было принято 25 ноября в ходе совещания с заместителем главы Минпромторга Екатериной Приезжевой по ВКС, рассказали «Фонтанке» участники встречи. Также сотрудники федерального ведомства расскажут депутатам и предпринимателям о положительных результатах внедрения маркировки.

«Прошло совещание, по итогам которого было решено, что нас будут обучать, на нас будут смотреть, и технические вопросы, которые возникали, надо будет решить», — сообщила глава постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Заксобрания Ирина Иванова.

Глава рабочей группы по маркировке Наталия Астахова выразила надежду, что присоединение федеральных чиновников к рабочей группе поможет наладить диалог между предпринимателями и «Честным знаком». «У представителей малого и микробизнеса не хватает компетенций и образования [для внедрения маркировки]. Задача „Честного знака“ была выехать на места и оказать адресную помощь. Если был бы диалог изначально, то сейчас не было необходимости [для вмешательства Минпромторга]», — пояснила она.

Ранее Законодательное собрание и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин обратились в Минпромторг с просьбой ввести мораторий на проверки и штрафы для производителей и продавцов товаров легкой промышленности за нарушения, связанные с системой «Честный знак». К началу 2025 года треть небольших продавцов одежды может закрыться или уйти в тень, поскольку требования маркировки оказались для них непосильными, считают сами предприниматели.

Задача рабочей группы — разобраться и довести информацию о проблемах, подчеркнул Валерий Калугин. «Они [„Честный знак“] говорят, что никто не обращался, но мы все обращаемся, они говорят, что остатки промаркированы, а они не промаркированы, они говорят, что все работает, а ничего не работает. Они не слышат бизнес», — отметил он.