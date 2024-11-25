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ЖКХ В Петербурге засыпали солью дороги, не дожидаясь снегопада

В Петербурге засыпали солью дороги, не дожидаясь снегопада

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4 комментария

Несмотря на умеренную температуру последних дней, дорожники в Петербурге щедро посыпали улицы реагентами. Так выглядит превентивный удар — по гололедице.

Фото побелевших мостовых и рассыпанных тут и там куч соли публикуют в социальных сетях на протяжении нескольких дней. Свои наблюдения добавили и корреспонденты «Фонтанки».

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В Смольном неоднократно объясняли, что это превентивная обработка дорог в преддверии перепада температур, из-за которого образуется скользкость. Фото показывают, что далеко не всегда реагенты рассыпают равномерно. Кроме того, возникает вопрос о соблюдении нормативов, которые не меняли с прошлой зимы: 30 г чистой соли на 1 кв. метр асфальта. По опыту прошлого года, песок добавляли, когда температура уходила к минус 15 градусам.

«В прошлом году мы старались не использовать лишний раз песок. И как вы могли заметить, практически не было пылевых бурь. Раньше на них было много жалоб. Мы будем разумно использовать все методы, которые позволят нам качественно убирать город», — говорил в октябре вице-губернатор Евгений Разумишкин.

В этом году дорожные предприятия изменили свою форму — теперь это не унитарные предприятия на подряде у Смольного, а бюджетные учреждения, которые и сами ищут исполнителей на некоторые участки работ. На фото и видео с кучами соли попали, впрочем, не только дороги, но и внутриквартальные территории, за которые отвечают жилищные агентства. Солить дворы они начали с 1 ноября.

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Комментарии
6
Cashmare
9 минут
правильно писать не "превентивный удал", а "плевентивный удал"
iamback
8 минут
Молодцы! К снегопаду все смоет
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