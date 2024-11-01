Петербургские дворы впервые в этом сезоне посолят

В Петербурге готовятся к первым снегопадам, которые несет с собой циклон «Мартина». В связи с этим территории городских дворов заранее обработают противогололедными средствами. Об этом 1 ноября сообщили в Смольном.

Задачи для районных администраций уже нарезаны по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. До 3 ноября сотрудники жилищных агентств должны посыпать специальным составом дорожки, а также подходы к парадным и контейнерным площадкам.

В Смольном отмечают, что схема рабочая — ее испробовали прошлой зимой, когда перед первым снегом тротуары посыпали солью. В результате масса быстро растаяла без образования льда и стекла в ливневые канализации.