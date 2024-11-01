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Город Ноябрь принес в Петербург первый снег. Посмотрите, как в город приходит зима

Ноябрь принес в Петербург первый снег. Посмотрите, как в город приходит зима

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3 комментария

Ноябрь в Петербурге начался со снегом. Осадки и похолодание в последний месяц осени принес циклон «Мартина». Многие петербуржцы оказались рады окончанию затяжной теплой осени и поделились с «Фонтанкой» и нашим телеграм-каналом «Фонтанка SPB online» кадрами первых снежных хлопьев. 

Снег заметили почти во всех районах города, в том числе и в центре. Особенно много его выпало, как обычно, в области. 

Однако мокрый снег быстро тает, не успевая образовать снежный покров. В первую очередь это связано с плюсовой температурой воздуха в Петербурге: 1 ноября она составит от +1 до +3 градусов. К слову, в субботу, 2 ноября, также ожидается мокрый снег и температура воздуха не ниже нуля. 

Напомним, что до 21 часа 1 ноября в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причина — гололедица.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
3
DEMOMON
42 минуты
Где вы снег-то нашли? В центре нет.
Ганс-Дитрих Геншер
46 минут
отлично, пора уже снежка подкинуть и гололёдика)
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