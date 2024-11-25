Самолет, летевший из Москвы в Калининград, сел в Петербурге. Пассажиру стало плохо

Самолет, летевший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Петербурге. Одному из пассажиров стало плохо. Подробности произошедшего «Фонтанке» рассказали в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.
После приземления в Петербурге пассажира передали медикам. «Самолет вылетел в Калининград в 13:36 по московскому времени», — уточнил авиаперевозчик.
За последние несколько дней это не первый инцидент, связанный с самолетами. Вечером 24 ноября у самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Сочи — Анталья, загорелся двигатель при посадке. На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
В понедельник утром в Вильнюсе грузовой самолет DHL упал рядом с жилым домом. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.
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