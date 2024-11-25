Экс-главе департамента Минобороны Куракину дали 17 лет по делу о хищении леса

Суд в Москве огласил приговор в отношении бывшего главы департамента имущественных отношений Дмитрия Куракина. Его признали виновным по делу о хищении леса и дали 17 лет лишения свободы в колонии. Об этом пишет ТАСС 25 ноября.
Отмечается, что Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и во взятке в особо крупном размере. Кроме лишения свободы он будет обязан возместить 369 млн штрафа в пользу государства.
По версии следствия, Куракин вместе с другими должностными лицами в Минобороны РФ занимался незаконной вырубкой леса на территории угодий министерства. С 2014 года он по подложным документам организовал вырубку здоровых деревьев под видом санитарной.
В октябре следствие запросило 17 лет колонии строгого режима для Куракина.
Дмитрий Куракин — также бывший глава КУГИ Петербурга. О его карьере «Фонтанка» публиковала отдельный материал.
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