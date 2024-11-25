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Общество Экс-главе департамента Минобороны Куракину дали 17 лет по делу о хищении леса

Экс-главе департамента Минобороны Куракину дали 17 лет по делу о хищении леса

1 853
7 комментариев

Суд в Москве огласил приговор в отношении бывшего главы департамента имущественных отношений Дмитрия Куракина. Его признали виновным по делу о хищении леса и дали 17 лет лишения свободы в колонии. Об этом пишет ТАСС 25 ноября.

Отмечается, что Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и во взятке в особо крупном размере. Кроме лишения свободы он будет обязан возместить 369 млн штрафа в пользу государства.

По версии следствия, Куракин вместе с другими должностными лицами в Минобороны РФ занимался незаконной вырубкой леса на территории угодий министерства. С 2014 года он по подложным документам организовал вырубку здоровых деревьев под видом санитарной.

В октябре следствие запросило 17 лет колонии строгого режима для Куракина.

Дмитрий Куракин — также бывший глава КУГИ Петербурга. О его карьере «Фонтанка» публиковала отдельный материал.

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Комментарии
7
Рострелли
21 минута
Как это вообще возможно? Десять лет расхищал государственную собственность и никто не заметил? Это что ж за государство такое?
Граждан.ский
41 минута
Невиновность — в наш век — преступление, которое карается тяжелее всего.
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