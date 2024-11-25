Экс-главе департамента Минобороны Куракину дали 17 лет по делу о хищении леса

Суд в Москве огласил приговор в отношении бывшего главы департамента имущественных отношений Дмитрия Куракина. Его признали виновным по делу о хищении леса и дали 17 лет лишения свободы в колонии. Об этом пишет ТАСС 25 ноября.

Отмечается, что Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и во взятке в особо крупном размере. Кроме лишения свободы он будет обязан возместить 369 млн штрафа в пользу государства.