Куракина задача. Экс-главе КУГИ Петербурга запросили 17 лет строгого режима

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС







Судебный процесс по делу о незаконной вырубке подмосковного леса подошел к прениям сторон. 17 лет лишения свободы гособвинитель попросил для главного фигуранта Дмитрия Куракина. Это заметный человек в истории Петербурга, и «Фонтанка» вспомнила, как складывался его карьерный путь, что он оставил после себя городу.

Дмитрия Куракина арестовали в 2020 году. Кроме взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и злоупотребления полномочиями (ч. 3. ст. 285), ему вменяют незаконное изготовление и приобретение оружия (части 1 статей 222 и 223). Сразу оговоримся — речь об охотничьих карабинах.

А начиналась карьера Дмитрия Куракина блестяще. Сын военного, поступил в СПбГУ на не самый престижный в те годы юридический факультет. Учился с 1988 по 1993 годы. С чьми именами связан этот период в жизни вуза и факультета, перечислять слишком долго. Непосредственные современники Куракина — Игорь Метельский, которого он сменил на посту главы КУГИ в 2010 году, а также Герман Греф. Оба приехали из Омска в аспирантуру СПбГУ в 1990 году и окончили ее в 1993-м. Между Грефом и Метельским в кресле главы КУГИ побывали Андрей Лихачев (сейчас возглавляет проект Сбербанка по строительству минигорода в Подмосковье «Сберсити») и Валерий Назаров.

Александр Чупраков, вице-губернатор Московской области, и Андрей Муров, ныне первый заместитель гендиректора ПАО «Россети», — однокурсники Дмитрия Куракина.

В 1993 году выпускник юрфака пошел в бизнес. Сперва собственная юридическая практика, потом — недвижимость и строительство. Лишь спустя пять лет в 1998 году он принял приглашение Германа Грефа поработать в Смольном. Сначала в качестве замначальника отдела, а спустя год — уже главой правового отдела КУГИ.

В 2002 году Куракин перешел на один из самых ответственных постов в структуре управления городской недвижимостью — возглавил Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН). К 2008 году совмещать посты вице-губернатора и главы комитета, как это делали, к примеру, Герман Греф и Андрей Лихачев, было уже нельзя, и когда Игорь Метельский пошел на повышение, Дмитрий Куракин занял его должность руководителя КУГИ.

За четыре года работы Куракин сильно реформировал свое ведомство. Провел крайне актуальную тогда работу по цифровизации реестра объектов недвижимости и создал хорошо известное сейчас предпринимателем ГКУ «Городской центр по повышению эффективности использования госимущества».

С уходом в 2011 году с поста губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, из города стала разъезжаться и плеяда ее «молодых менеджеров». Дмитрий Куракин в мае 2012 года отправился в Московскую область — заместителем председателя правительства только что назначенного губернатора Сергея Шойгу. Там под его кураторством оказались опять имущество и земля, а заодно и природа с экологией.

В ноябре 2012 года Шойгу стал министром обороны и назначил Дмитрия Куракина главой Департамента имущественных отношений министерства. То есть Куракин сел в кресло той самой Евгении Васильевой, которая со скандалом и уголовным делом покинула кабинет на Знаменке, поставив на паузу карьеру министра Сердюкова.

В ведении департамента имущественных отношений Минобороны было, в частности, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования», которое управляло 4,5 млн га лесных угодий. Руководство этого управления сейчас судят по делу о незаконной вырубке.

В 2016 году в федеральной «Комсомолке» вышло интервью Дмитрия Куракина. Здесь он рассказал, как его ведомство «избавляется от лишнего имущества на миллиарды рублей».

«Как вы понимаете, лес военным нужен вовсе не для того, чтобы там грибы собирать. Раньше там полигоны были, военные городки, теперь рядом с ними живут гражданские люди, строятся гражданские объекты. От таких угодий мы избавляемся. А в тех лесах, что решено развивать полигоны, и закрытые зоны, армия постепенно наводит порядок», — объяснял суть своей работы Дмитрий Куракин.

Кроме того, его ведомство добилось права самим военным рубить себе дрова, а не покупать со стороны, вооружало своих лесников, передавало гражданским свои военные городки и судилось с теми, кто пытался вести бизнес на их территории.

В марте 2017 году на пост главы ПАО «Ростелеком» приходит сослуживец Куракина по Смольному Михаил Осеевский. И уже в мае кресло чиновника Минобороны Куракин меняет на пост вице-президента и административного директора стратегического предприятия. По одной из версий, пришел он туда с конкретной задачей — ускорить распродажу непрофильного имущества.

В сентябре 2018 года Дмитрий Куракин назначается министром экологии и природопользования в хорошо знакомой ему Московской области. «Таким образом разрешилась главная интрига при формировании нового состава областного правительства — кому губернатор Андрей Воробьев доверит курировать реализацию своих глобальных планов по формированию сферы мусоропереработки в регионе», — писала тогда «Российская газета».

Действительно, мусор стал одним из приоритетных направлений работы Дмитрия Куракина на этом посту. Буквально за две недели до своего задержания он дал большое интервью, в котором рассказал, в частности, о борьбе с мусорными полигонами и несанкционированными свалками.

«В этом году появилось больше трех тысяч стихийных свалок на территории области. А убрали мы больше четырех тысяч, потому что речь идет о накопленном эффекте за предыдущий период. Сейчас мы фиксируем около 500 свалок. По ним или запланирована, или уже ведется работа по ликвидации», — рассказывал Дмитрий Куракин, не подозревая, что к этому моменту следователи уже подготовили материалы для обвинения его в незаконной вырубке леса в Подмосковье и — по иронии судьбы — в небескорыстной организации на пустырях незаконных свалок.