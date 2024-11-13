Экс-глава отдела имущественных отношений Минобороны Куракин частично признал вину

Бывший глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ и экс-замглавы правительства Подмосковья Дмитрий Куракин частично признал вину по делу о хищении леса. Об этом 13 ноября пишет ТАСС.
Вместе с ним вину признал Владислав Холодков, бывший первым замом Куракина по линии Министерства природопользования Московской области. Свои действия он объяснил силой сложившихся обстоятельств.
В начале минувшего октября сторона обвинения запросила Куракину 17 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Куракин вместе с должностными лицами Минобороны занимался незаконной вырубкой леса на территории армейских угодий. Так, с 2014 года он по фальшивым документам организовал вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа.
Кто такой Куракин и как он связан с Петербургом, можно узнать в материале «Фонтанки».
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