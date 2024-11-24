Петербург готовится к Новому году. Показали первую праздничную подсветку

Несмотря на то, что на календаре еще ноябрь, Петербург и его жители постепенно готовятся к Новому году. Город заполняют гирлянды и праздничные украшения, но только немногие из них могут радовать петербуржцев светящимися огоньками по ночам.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как готовят Петербург к приближающемуся 2025 году. На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству в этом году в городе потратят около 1,5 миллиарда рублей. Подробнее о том, какие мероприятия готовят для горожан, читайте в материале.