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Город Петербург готовится к Новому году. Показали первую праздничную подсветку

Петербург готовится к Новому году. Показали первую праздничную подсветку

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1 комментарий

В Петербурге впервые зажгли новогоднюю подсветку в этом году. Праздничные украшения освещают дорогу от Лиговского проспекта до Обводного канала. Об этом в воскресенье, 24 ноября, стало известно «Фонтанке».

Несмотря на то, что на календаре еще ноябрь, Петербург и его жители постепенно готовятся к Новому году. Город заполняют гирлянды и праздничные украшения, но только немногие из них могут радовать петербуржцев светящимися огоньками по ночам.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как готовят Петербург к приближающемуся 2025 году. На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству в этом году в городе потратят около 1,5 миллиарда рублей. Подробнее о том, какие мероприятия готовят для горожан, читайте в материале.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
7 минут
деревенщина какая-то.
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