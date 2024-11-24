Советник Трампа по нацбезопасности сообщил, когда начнется работа по урегулированию конфликта на Украине

Будущая администрация США Дональда Трампа займется урегулированием конфликта на Украине с самого начала своей работы в январе 2025 года. Об этом в интервью Fox News рассказал член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида Майк Уолтц, которого избранный президент назначил своим будущим советником по национальной безопасности.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения», — так Уолтц обозначить первоочередные задачи, на которыми офис Трампа будет работать на начальном этапе подготовки мирных переговоров в январе.

Уолца также отметил, что «ключевой частью» переговорного процесса должны стать европейские страны. «Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку», сказал он (цитата по РИА Новости).

Помимо этого будущий советник по национальной безопасности заявил, что команда Трампа будет уже в этом году начнет работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.

Заявление о решении конфликта на Украине Трамп делал несколько раз в ходе предвыборной кампании. Согласно одному из них, завершить его он может «за сутки, если бы был президентом». Аналогичное заявление он сделал накануне выборов, также подчеркнув, что готов быстро завершить конфликт, писал ТАСС.

Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года.