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Происшествия Причиной серьезного пожара на улице Шаврова мог стать смартфон, оставленный на зарядке

Причиной серьезного пожара на улице Шаврова мог стать смартфон, оставленный на зарядке

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11 комментариев

Стала известна предварительная причина пожара в Приморском районе Петербурга. Из горевшей трехкомнатной квартиры на улице Шаврова спасли семью. С верхних этажей было эвакуировано порядка 20 человек.

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», причиной возгорания мог стать телефон, оставленный на зарядке. В результате огонь уничтожил всю обстановку в одной из комнат. Госпитализация потребовалась детям 7 и 17 лет, мать поехала с ними.

Пожарным также пришлось приводить в чувство спасенного кота. Животное заботы не оценило и укусило одного из сотрудников МЧС.

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Комментарии
12
Igor_SPb
2 часа
А модель смартфона и зарядного устройства засекречены?
Igor_SPb
2 часа
Сейчас паспорт в 14 лет получают, а до 18 лет - ребенок. Раньше человек в 15 лет получал паспорт и считался взрослым, в детскую больницу уже не положат, только во взрослую. Человек получает паспорт, а отвечают за его действия родители, право избирать и быть избранным наступает в 18 лет. 17-летний ребенок - звучит странно.
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