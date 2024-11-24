Причиной серьезного пожара на улице Шаврова мог стать смартфон, оставленный на зарядке

Стала известна предварительная причина пожара в Приморском районе Петербурга. Из горевшей трехкомнатной квартиры на улице Шаврова спасли семью. С верхних этажей было эвакуировано порядка 20 человек.

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», причиной возгорания мог стать телефон, оставленный на зарядке. В результате огонь уничтожил всю обстановку в одной из комнат. Госпитализация потребовалась детям 7 и 17 лет, мать поехала с ними.

Пожарным также пришлось приводить в чувство спасенного кота. Животное заботы не оценило и укусило одного из сотрудников МЧС.